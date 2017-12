Mes de diciembre

XIOMARITA PÉREZ

xiomaritabaila@gmail.com

Este mes es uno de varios que se han caracterizado por las diferentes celebraciones de muchas actividades folklóricas, populares y familiares. Lo primero es que en los primeros días del mes estamos esperando el doble, que está comprometido con los regalos de los angelitos, diablitos, intercambios, “regalía” a las personas que ofrecen servicios en nuestra casa, etc. También es el mes de la fiestecita escolar que realizan los centros educativos para entregar las calificaciones. Llega la Nochebuena, en donde la familia está concentrada en todos los pormenores de la preparación de la cena ritual, la que muchas veces cada miembro de la familia selecciona los aportes alimenticios que se compartirán. Al día siguiente es Navidad y ya en los arbolitos decorados reposan los regalos con los nombres de sus dueños, que no necesariamente es un intercambio de regalos sino son regalos espontáneos, que son bien recibidos por los halagados. El lunes pasado el Teatro Cocolo Danzante o guloyas recorrió las calles del Barrio Miramar, de San Pedro de Macorís, costumbre de los inmigrantes ingleses que se establecieron allí para trabajar en la industria azucarera. Si desea conocer una tradición de miles de años, trasládese mañana a Bayaguana para estar presente cuando los toros sean llevados por los Comisarios del Santo Cristo de los Milagros como ofrendas, luego de recorrer un largo trayecto. Es interesante participar en esta tradición en la que confluyen la música, los cantos de toros o serenatas, interpretados por los comisarios; ventas de comestibles, misas, plegarias, promesas que cumplir, mientras los toros serán guardados en un corral hasta el lunes, día primero de enero, los que serán subastados y cuyos recursos se invertirán en obras de bien social. En esa misma fecha existía una tradición de hacer bromas, muchas muy pesadas que luego son desmentidas con la expresión “inocente mariposa”. Podemos ponerla en valor, con niños y adolescentes, siempre y cuando no sean bromas comprometedoras, que afecten emocionalmente a las personas, más bien que sean divertidas y entretenidas. Al recrearla estamos poniendo un granito de arena para socializar con los vecinos, familia, compañeros de trabajo, de escuelas y colegios, pero repito, que no sean noticias o informaciones que atenten contra la paz y la seguridad.