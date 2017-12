Los regalos de la vida

Santo Domingo

Recientemente tuve la oportunidad de conocer nuestro paraíso propio, Bahía de las Águilas, un regalo que nos ha dado la naturaleza y que todo dominicano y dominicana debe conocer. Visitar este lugar se une al regalo de haber participado en una excursión organizada por una joven emprendedora de nombre Alejandra Gil y su proyecto ‘Aléjate con Ale’. Este viaje estuvo caracterizado por una atención personalizada, sencillez, alegría y diversión.

La travesía comenzó a las 4:00 de la mañana en un lugar de Santo Domingo donde nos reunimos unas 40 personas de todas las edades y de distintos contextos a una aventura desconocida; tanto para mí como para la amiga que me invitó, Gretchen. Era una experiencia nueva, y para algunos de los participantes significaba otra experiencia en el proyecto de Ale.

Este viaje en su totalidad estuvo cargado de regalos, primero la oportunidad de conocer un rincón del país, luego compartir con personas que como yo intentan romper con la cotidianidad y disfrutar la vida. Era un grupo de personas diversas, había amigos en grupo, como los fabulosos ‘Indomables’, un grupo de jóvenes que ya había experimentado excursiones anteriores, ellos con su espontaneidad se convirtieron en animadores naturales ayudando a Ale en ese proceso, eran jocosos, ocurrentes, intensos, abiertos y sobre todo divertidos. Había familias compuestas por abuelas, madres e hijas, amigas, parejas, novios, grupos de amigos y amigas, entre las edades de 14 años hasta quizás 70 y pico.

La integración fue un regalo más, fueron casi dos días de conexión con personas que estaban disponibles para ayudarte a mover un bulto en el autobús, compartir sus papitas o picaderas, música, conversación, fotos, ¡ufff! cuántas fotos, dar un medicamento a quien lo necesitase, compartir la vainilla para evitar las picadas de mosquitos y todo este intercambio de manera fluida y en el marco del respeto.

La espontaneidad estaba a la orden del día, expresándose en cantos, risas, chistes, y esa manera tan particular de Alejandra de hacernos vivir este viaje. Hubo personas que me recordaron que la solidaridad fue otro de los regalos recibidos. María, quien atenta a lo que ocurría más allá de nuestra propia experiencia, con un buen humor e ingenio recogía dinero para darle propina a personas que ni siquiera imaginaban que iban a recibir un regalo en efectivo que les aliviaría su carga. Iván tomando fotos de todas las experiencias y de todas las personas, para después enviarnos esas maravillosas fotos. Y Diana que con su interés y cuidado de que todos los participantes estuvieran bien y seguros, fue en ayuda de nuestra participante más joven, para que no se alejara mucho en la playa, en eso la adolescente perdió su flotador, y ella al ver su tristeza, ni corta ni perezosa alquiló un bote, fue a buscarlo y al entregárselo a la joven, una sonrisa plena iluminó su rostro y su abuela con lágrimas también se sonrió, ¡qué gran regalo!

Lo considerado y amable de hombres y mujeres que ayudaban a la abuela, la mayor del grupo, a caminar o ir de un lugar a otro; o el servicio de las personas en la laguna de Oviedo, Arroyo Salado y del hotel Ecos del Mar con unas atenciones especiales también fue un regalo que valoro.

Un obsequio que nos otorgó Alejandra desde el inicio de la excursión es el concepto de inclusión en su proyecto, es decir, para ella todo individuo tiene el chance de conocer cada rincón del país, y que cada viaje que ella realice esté matizado de la diversidad, que es una cualidad inherente a las personas. Parafraseando sus palabras, ella quiere que toda persona, no importando su nivel socioeconómico pueda vivir la experiencia de conocer las maravillas de nuestro país.

Además, Alejandra haciendo evidente que la inclusión no solo es una actitud, sino un comportamiento; nos otorgó el regalo de poder tener consigo a dos seres humanos con diversidad funcional auditiva, quien en todo momento gracias a que Alejandra se comunicaba en lenguaje de señas, pudieron vivir este viaje integrados por completo. Este para mí fue uno de los regalos más significativos.

((Un toque divertido

La animación del grupo de los ‘Indomables’ durante el viaje de regreso hizo que el camino no fuese tan largo, y permitió la risa, así como verificar el talento de alguno de ellos. Cómo olvidar la integración de Fabián, el conductor del autobús, quien no solo nos llevó con seguridad, sino que era otro participante más de esta especial aventura.

La solidaridad, la apertura, la entrega, el cuidado, la alegría, el respeto, la conexión, la inclusión, la confianza, la unión y la diversidad, son los regalos que he recibido en vísperas de la navidad para recordarme que lo esencial reside en nuestros corazones y en como tratemos a otros seres humanos.

La naturaleza en toda su magnitud existe para regalarnos todos los días su belleza, y recordarnos que no somos nada sin ella y enseñarnos, además, su grandeza, mostrarnos su humildad, pues ella no tiene que hacer nada sino simplemente ser. Quizás ese es el regalo que nos debemos dar a nosotros mismos, Ser quienes realmente somos, pues esta excursión me recordó algo que dijo Jung: “El privilegio de una existencia es llegar a ser quién eres verdaderamente”. Feliz Navidad a todos.