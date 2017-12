La nueva profesión

Lavinia del Villar

Entiendo que algunas personas piden por necesidad, por ejemplo algunos discapacitados que no tienen la posibilidad de conseguir trabajo digno, o de adquirir sustento de otra manera. Entre ellos aquellos envejecientes indigentes, abandonados a su suerte por familiares o personas llamadas a protegerlos. A estos les respeto su profesión de mendigo, y me animo a ayudarlos en lo que pueda. Lo que no tolero y no alimento es convertir en parásitos a los niños, a quienes adultos, llámense papá, mamá, familiares u oportunistas, les enseñan la profesión de pedir para lucrarse de ellos, negándoles así la oportunidad de desarrollarse como entes productivos de la sociedad. Unos de estos días en una esquina de Santiago, vi una mujer arrastrando seis niños de distintas edades, cada uno de ellos con la carita sucia, la mirada de pena y la manita extendida. No sé qué hay de cierto, pero dicen que ella los alquila para conmover a los incautos y sacarles dinero. A los niños puedo darles algo de comer o beber, pero dinero nunca, porque no voy a participar en su desgracia futura. Ahora, los expertos son esos que con un cuerpo saludable quieren vivir del más bobo, y no les da vergüenza pedir con todo el descaro posible, porque trabajar no está en sus planes.

En estos tiempos de Adviento en que la caridad y la compasión deben ser parte de nuestra preparación para recibir a Jesús, debemos buscar los verdaderos pesebres, donde nuestra mano lleve consuelo al necesitado y luz a las tinieblas del desamparo.