Juan F. Puello Herrera

“¡La voz de mi amado! Véanlo, aquí llega, saltando por los montes, brincando por las colinas!”. Me rindo a ti, Señor, porque en abrazo pleno y apasionado he sentido tu presencia. Tu ternura me conmueve de tal manera que abro mi corazón para que seas siempre el centro de mi vida. Todos mis sentidos están atentos al mensaje que proclama tu voz y que hace contemplar tu rostro brillante.