¿Manejo bien mi perfil en redes sociales ?

Jessica Leonor

Santo Domingo

Las redes sociales son herramientas de comunicación en la vida moderna y permiten que la gente esté comunicada entre sí. Por ellas muchos jóvenes muestran sus fortalezas y debilidades y en la actualidad son hasta un currículo de trabajo en donde cada quien expone sus aptitudes.

Para Stephanie Bretón, una joven de 23 años quien está terminando su carrera universitaria, las redes sociales son importantes ya que son las más utilizadas en la comunicación de esta generación. “Las uso para estar en contacto con mis amigos y familiares, para conocer gente y para seguir a mis artistas favoritos, pero también para promover mi negocio”, explica Bretón.

Aunque es evidente que estas herramientas son un mecanismo laboral, pueden esclavizar al individuo. Y según el psicólogo Ricardo Pichardo, el uso excesivo de las redes sociales puede hacer que las personas pierdan el control de sus vidas.

Para el especialista, muchos jóvenes y adolescentes prefieren redes sociales en las cuales no están tan expuestos como Snapchat, cuyo contenido se borra automáticamente en 24 horas y solo las personas que el usuario desee pueden tener acceso a la información compartida.

Otros las utilizan como una forma de demostrar o aparentar lo que no pueden ser en la realidad, algo que estos medios permiten.

Esto se da, según el psicólogo, porque el ser humano en general está en constante búsqueda de aprobación. Por ello es que expone en las redes aspectos de su vida que dan una buena imagen de sí, “que somos felices” aunque fuera de esos espacios sea todo lo contrario.

“Soy muy cautelosa y solo comparto fotos que me favorecen”, dice Stephanie, y que nunca publica fotos con bebidas alcohólicas en el vehículo en el que anda o la dirección en la que se encuentra. Agrega que solo publica contenido de terceros cuando es algo positivo o que pueda ayudar de alguna forma a la sociedad.

Aunque también es propio de los usuarios de redes compartir cosas que no muestran exactamente su lado “perfecto”, como las rupturas amorosas, su estado de ánimo, pensamientos melancólicos, etc. Esto, según el especialista, se debe a que “hay una fuerte necesidad de llamar la atención, quien se atreve a poner el lado oscuro de su vida pide ayuda a gritos, desean recibir consejos, recomendaciones, pero sobre todo buscan sentirse amados”.

Hacer pública la vida “ideal” como si fuera real o las debilidades por las redes sociales son decisiones propias de cada usuario, al final todo depende de cómo el individuo quiere mostrarse o presentarse.

A pesar de esto Pichardo sostiene que no existe un buen o mal manejo sino que se convierten en “inadecuadas cuando te desbordan o cuando sientes que dependes de ellas para ser feliz”.

OPINIÓN DEL EXPERTO. Las redes sociales le permiten al usuario mostrar un escenario ideal, el cual quisieran tener o mantener. “No es cierto que siempre estamos felices”, explica Ricardo Pichardo. Sin embargo, es lo que cada quien quiere mostrar.

“Estos individuos quieren ser o convertirse en lo que no son, porque no tienen un yo definido, no tienen una autoestima saludable por lo que van a hacer hasta lo imposible por esconder aquello de lo que se avergu¨enzan, lo que no aceptan. Eso da al traste con un círculo vicioso que no termina nunca”, sostiene.