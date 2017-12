Xiomarita Péprez

xiomaritabaila@gmail.com

Tengo para decirles a mis seguidores que debuté como especialista en folklore en este documental del poema homónimo de Pedro Mir, que retrata la identidad dominicana, un paseo por los rincones del país, su gente, costumbres, tradiciones. Honestamente, quizás porque no estoy acostumbrada a los elogios paso por tímida, pero realmente me sentí halagada al recibir sonrisas, felicitaciones de mucha gente que asistió al estreno y que no supe quiénes eran, pero sí me conocían y no sé si fue por el “moja” o por los gestos que hago cuando hablo. Este tipo de documental es el que debe proyectarse a los estudiantes, profesores, a los dominicanos que han emigrado, a los turistas para que sepan que tenemos un país que no solo es bello por los monumentos, montañas, ríos y playas sino por su gente, su sabrosura, su sazón, su picardía, su humor repentista. Somos hospitalarios, cherchosos, pendencieros, solidarios, reperperosos, y con un corazón lleno de cariño para el prójimo, es más, creo que nos pasamos de cariñosos y atentos. El documental fue patrocinado por el Banco BHD-León, bajo la producción de José Enrique Pintor (Pinky). Para don Luis Molina Achécar, presidente de la institución auspiciadora, este legado busca elevar el orgullo de ser dominicanos y la pasión por nuestros orígenes, creencias, elevando un canto a la dominicanidad, describiendo los valores históricos, culturales y sociales que representan al país a través de la explicación de expertos en diferentes áreas y con la intervención musical de artistas icónicos dominicanos. Ya está en el cine, luego a la televisión. Hay un país en el mundo llegará a todas las partes del mundo para que nos conozcan y para que los dominicanos que han emigrado a las diferentes naciones se sientan orgullosos de que nuestro país está colocado en el mismo trayecto del sol, y que además les pertenece. Por el banco estuvieron, además, Steven Puig, gerente general, y Josefina Navarro, vicepresidenta de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social. En el proyecto colaboró un equipo formado por Dagoberto Tejeda, Eladio Fernández, Huchi Lora, Luis Ovalles y Roberto Cassá, Freddy Ginebra, José Alcántara, José Enrique Delmonte, Manuel García Arévalo, Mu-Kien Adriana Sang y con la actuación de Manny Cruz, Nicole Martínez y Salvador Pérez Martínez.