Nochebuena para unos, no tan buena para otros

Marta Quéliz

martha.queliz@listindiario.com

De nuevo muchas personas tendrán el privilegio de disfrutar de otro 24 de diciembre lleno de amor, del verdadero espíritu de la Navidad, y sobre todo de la abundancia que se exagera en esta fecha. A mí, de manera particular, me alegra que sea así, pero me aflige saber que hay tanta gente que no importa la época que sea, le persigue la adversidad y la pobreza. La nostalgia que obnubila mi mente durante las Pascuas, me trasporta a una ciudad fabulosa donde no hay tal diferencia. Allí todo el mundo es igual. Cada quien, a su manera disfruta del nacimiento de Jesús, de la alegría de estas fiestas y sobre todo, sin privilegios. El 24 es Nochebuena para todo el vivo. Nada de que no hay dinero para hacer una cena como mandan las tradiciones. No hay que preocuparse por eso ni esperar una cajita del Gobierno para poder cenar bien una vez al año. De ninguna manera. Todo el tiempo los moradores de esta ciudad fabulosa disfrutan del derecho auténtico que tienen todos los seres vivos de comer bien y todos los días. Lo que sucede con la Nochebuena es que no es una fecha común y corriente, sino una fiesta para celebrar el nacimiento del Niño Jesús y por supuesto el festejo es mayor. Allí no hay una sola mesa vacía. Todas disponen de un manjar que no permite que haya gente en la calle esperando, como Lázaro, que al rico se le caigan las sobras para ‘hartarse’ de ellas. Eso jamás. En este lugar, de hecho, el que más tiene comparte su riqueza con el que menos posee. De ahí la equidad que reina en esta ciudad fabulosa. No hay quien identifique allí quién tiene más y quién menos. Todos parecen ostentar los mismos privilegios, pues el que no los tiene por su propio peculio los recibe por parte de las autoridades, las cuales se preocupan por dispensarles a los habitantes de este lugar todo lo necesario para tener calidad de vida, y por supuesto para pasar una Nochebuena como ‘manda la ley’.

Y hablando de ley, ¿cuál será la que se aplica aquí para que los más desposeídos pasen un 24 de diciembre en armonía con lo que significa el Nacimiento del Niño Dios? Porque no sé si usted lo ha notado, pero en República Dominicana hay una Nochebuena para unos, y una no tan buena para otros.

Ojalá Dios me permita ver algún día a todo el mundo celebrando su nacimiento con las mismas oportunidades. ¡Feliz Navidad!