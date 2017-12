Pelo corto y chic para este fin de año

Santo Domingo

Con el cambio de temporada llegan las ganas de darle un toque picante a la vida, de hacer algo distinto. Puede ser un estilismo nuevo, probar un color diferente en los labios o un cambio de look.

Nada mejor que renovar el cabello en fin de año y seguir las tendencias, siempre adaptándolas al estilo de vida y fisionomía.

Este es el mejor momento, dice la experta estilista y artista del cabello Tania Santamaría, quien explica que todo apunta este fin de año a los peinados cortos y chic.

Santamaría, propietaria de la marca de peluquería que lleva su nombre, dice: “Si la persona quiere un cambio y aún no se anima a cortarse puede optar por un corte con un fleco largo que toque las cejas; si te aburres del fleco recto, lo peinas de lado”.

Pero ¿por qué insistir con el cabello largo si la nueva tendencia apunta a los bobs cortos y a los cortes marcados y rectos al estilo Victoria Beckham? Santamaría explica que este tipo de corte “le agregará toda la atención a la cara, cuello y hombros, así que, si estás lista para ser el centro de atención, este es el momento”.

“Es una temporada en la que se mezclan conceptos de inspiración retro con un afán por potenciar la naturalidad del cabello, tenga las características que tenga”, explica Santamaría, quien creó la colección Holiday 2017 con esta inspiración.

Se llevan las melenas de acabado natural, lo que no quiere decir descuidadas. Tanto si el cabello es lacio, como ligeramente ondulado o con rizo afro, el look natural es la gran tendencia de la temporada. La consigna es: “Deja a tu melena que hable por sí misma”.

Además de los cortes se pueden llevar tendencias en los peinados, donde actualmente dominan las trenzas, desde las más sencillas a las más elaboradas, con estilo romántico o desenfadado, destacándose los peinados y melenas con trenzas al descuido, deshechas y salpicadas por el cabello.

Las melenas

La tendencia de corte más sencilla de la temporada no es realmente un corte. Este es ideal para todas aquellas que no quieren perjudicar su largo, lo único que necesitan es cambiar de lado el cabello para tener más volumen y un nuevo look en segundos.

Tania Santamaría además habla de los semirrecogidos, que tienen la ventaja de permitirnos despejar el cabello de la cara sin dejar de lucir la melena. Se llevan los de inspiración en los 70, con o sin volumen.

“Siguen las ondas, aunque con cierto aire deshecho, lo que significa que no hay que recurrir a las tenazas para conseguirlas, solo con el cepillo”.

MÁS SOBRE TANIA SANTAMARÍA

La estilista y artista creativa Tania Santamaría (en Instagram @taniasantamariastyle) tiene 20 años de experiencia y se ha caracterizado por marcar tendencia en el mundo de la peluquería dominicana.

Recientemente abrió una marca de peluquería con su nombre y desde allí atiende al público que la ha seguido en estas dos décadas.

Junto a su equipo de producción, integrado por estilistas, fotógrafos, maquillistas y soporte técnico, Santamaría crea cuatro colecciones al año donde brinda su interpretación de la moda en el cabello y presenta las novedades.