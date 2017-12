Bryan Hutchinson, joven promesa del arte dominicano

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Santo Domingo

Tiene apenas 20 años y sus dibujos ya dejan con cara de asombro a muchos críticos de arte.

Bryan José Hutchinson Núñez heredó de su padre, Rafael Hutchinson, el talento para las artes plásticas.



Y como dicen que lo que se hereda no se hurta, el joven hace honor al ingenio que corre por sus venas al elegir, para su primera individual, uno de los temas más ambiciosos y complejos cuando de plasmar las emociones se trata.



Los sueños y goznes de la memoria que solo adoptan formas orgánicas en el subconsciente protagonizan los 21 cuadros de su “Universo onírico”.

Colgadas en la sala de exposiciones del Museo de las Casas Reales, cada pieza introduce al espectador en la contemplación de las ondulaciones surrealistas y biomorfistas del sueño: círculos, líneas, olas, figuras que se desdoblan o se desplazan y en su recorrido toman mil y una formas.



“Sueño solar” y “El sonido del cosmos”. Dibujos.

Bryan, y lo dicen los títulos de las obras, hace visuales el sonido del cosmos, la antimateria, los abismos del inconsciente, las incredulidades de la memoria y los pensamientos reprimidos.

En ese juego del tiempo, la memoria y las formas orgánicas, aprovecha y rinde homenaje a dos grandes representantes del surrealismo: al español Salvador Dalí y al dominicano Iván Tovar.



En las venas

Su padre no lo apremió para que se decidiera por las artes visuales. La febril inclinación del mozo por el dibujo comenzó cuando aún no sabía hablar bien.



“Desde pequeñito agarró un lápiz y comenzó a dibujar, su papá nunca le dijo haz esto o aquello. Claro, al ver lo que hacía sabíamos que iba a salir a él”, explica su mamá, la diseñadora gráfica Chabeli Núñez.





“Danza orgánica III” y “Danza orgánica II”. Dibujos.



Con dos años, como no sabía agarrar bien el lápiz le pedía a su mamá que le hiciera dibujos para él darles color.

“Pero eran dibujos en cantidades industriales –sonríe Isabel-. Entonces decidimos decirle a su hermano mayor que lo íbamos a contratar para que le hiciera los dibujos. A los quince días su hermano me dijo que no podía seguir porque Bryan le pedía demasiados. Cuando el pequeño vio que nos cansábamos, comenzó a hacerlos solo. Y no ha parado desde entonces. Tiene una mente fotográfica. Todo lo que veía lo dibujaba, dondequiera que estuviera o desde que llegaba a la casa”.



Bryan inició estudios formales en la Escuela de Pintura Nidia Serra y actualmente cursa el segundo año en la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV). Ha ganado concursos infantiles de dibujo y pintura y comenzó hace dos a participar en colectivas.



“Me interesa el arte, quiero dedicarme a esto. El surrealismo y los sueños siempre han llamado mi atención”, explica Bryan a LISTÍN DIARIO.

Si no son sus propios sueños, expresa, los hace surgir de su imaginación.



“Ojos” y “Amo del mundo”. Dibujos.



Lápices, creyones, felpas y bolígrafos se hacen puntos, líneas y color en sus manos. Los motivos que le inspiran revelan, además, una acentuada madurez.



La obra “Amo del mundo”, por ejemplo, representa para Bryan el poder, el ego.

“El líder está sobre el mundo. Sus pecados, ego y males están sobre su cabeza, que es su mundo... Antes de que estas personas conquisten ya ellos han sido conquistados por otras fuerzas: las fuerzas de esos males. La columna cráneo representa a las víctimas que mueren y sufren (…) El abrazo al busto representa lo apegado que están al poder y a sí mismos, a su ego”.



En “Abismo del inconsciente”, la representación del subconsciente como un oscuro fondo lleno de criaturas misteriosas también tiene una peculiar interpretación.



“Ahí mezclo dos ciencias que me gustan, la Psicología y la Biología, para dar a entender que la mente subconsciente es como el abismo y que nuestros pensamientos reprimidos son como las criaturas que nunca ven la luz. Siempre están en la oscuridad de lo profundo de la mente. Lo profundo también tiene el sentido de la punta del iceberg de Freud. La punta del iceberg está en el abismo de la mente”.





“Homenaje caricatura a Iván Tovar” y “Homenaje caricatura a Dalí”. Dibujos.

Para Gamal Michelén, presidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte y curador de la muestra, “los dibujos de Bryan no solo liberan el subconsciente del hacedor de arte, sino que además nos presentan un conjunto de piezas con una armonía de pensamiento y cada una con un sentido equilibrado desde el punto de vista compositivo”.

DE LA MUESTRA

La museógrafa Marta Esquivel Cordero se encargó del montaje expositivo de la individual. La coordinación de la exposición estuvo a cargo de Renania Reyna. El Museo de las Casas reales abre al público de martes a domingo de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.



“El beso”. Dibujo.



“Materia y antimateria”. Dibujo.



“Mirada al infinito” Y “Abismo del inconsciente”. Dibujos.



“Transición” y “Pareja biomorfa besándose”. Dibujos.



“Sueño profundo”. Dibujo.