MenaRD, de joven boxeador a campeón mundial de videojuegos

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

Santo Domingo

Saúl Mena, actual campeón mundial de videojuegos, tiene dos cosas claras: enfocarse en los estudios (comenzó la ingeniería en software a los 15 años) y dedicar los 11,000,000 de pesos del gran premio recibido a ayudar a la comunidad de “gamers” del país a darse a conocer a nivel internacional.

“Tengo muchos planes para ayudar a la comunidad de gaming en República Dominicana, ya que es un género marginado que no tiene apoyo como otros juegos como el béisbol o el baloncesto, y quiero llevar a los jugadores que se están destacando a nivel internacional y apoyarlos para que tengan un lugar en el país para poder practicar”, afirmó el joven de 18 años.

Saúl es un experto en el juego Street Fighter V, y por tal razón no dudó en participar en uno de los torneos mundiales más importantes de videoconsolas que se realiza cada año en California. “MenaRD”, seudónimo del joven, fue el único dominicano ante más de 15 competidores japoneses.

El pasado domingo derrotó al jugador japonés Hajime “Tokido” Taniguchi, de 32 años, en una reñida pelea entre los personajes del videojuego de Play Station 4, Birdie y Echo Fox.

Tras convertirse en campeón mundial tiene entre sus compromisos diseñar una nueva vestimenta para el personaje con el cual ganó, “Birdie”, y tiene pensado representarlo con al menos un plátano en su vestuario.

“Este es como cualquier tipo de deporte, pero en este país no se ve así, pero en países como Corea, Japón, Estados Unidos, es un deporte”, dijo el jugadora reporteros de LISTÍN DIARIO.

No recuerda la fecha exacta en la que comenzó a amar los videojuegos y aunque hace algunos años tenía entre sus principales pasatiempos el boxeo, los mundos virtuales vencieron. Sus juegos favoritos son Justice, Mortal Kombat, Grand Theft Auto, Final Fantasy y Tekken.

Saúl cuenta que los jugadores profesionales de los deportes electrónicos dedican aproximadamente unas 40 horas por semana a entrenarse.

“Los juegos más complicados para mí son de rompecabezas, como tetris, esos juegos son un desafío mental. Una persona que quiera entretenerse, lo juega pero no más de diez minutos, cuando una persona quiere un desafío lo va a jugar”, aseguró.

Los padres del adolescente han sido de gran apoyo para desarrollar su talento, y están orgullosos de su progreso. Cuando era un niño lo instaban a seguir jugando para así evitar los peligros de estar fuera de casa.

Al pasar los años sus progenitores se sentían preocupados porque solo se la pasaba jugando videojuegos, hasta que se dieron cuenta de la dimensión del joven en las competencias.

Saúl inició profesionalmente en los videojuegos en 2012 asistiendo a torneos nacionales, pero en marzo de este año, durante un evento en Atlanta, descubrieron su talento, y dos meses después fue a su primer torneo dentro de “Rise Nation”, una compañía norteamericana encargada de patrocinar a jóvenes de los deportes electrónicos.

“Mis padres me dijeron que no me desenfocara de los estudios, y yo cumplí con mi parte, pero luego llegó Rise Nation y ellos me dijeron que yo tendría que decidir entre tener universidad y eso, pero luego de que vieron el comercial en ESPN se dieron cuenta que era enserio”, agregó MenaRD.

Los jugadores que reciben patrocinio pueden recaudar durante un año hasta un millón de dólares, y el rango de salarios promedio durante un mes son de 3,000 a 10,000 dólares.

En la actualidad está en el puesto 25 entre los mejores del planeta y en el segundo de Latinoamérica. Su mayor reto en este momento es continuar en los rankings mundiales y considera que a su corta edad ha avanzado con mucha práctica, un crucifijo dorado que siempre lleva colgado del cuello y un billete de dos dólares americanos, que no abandona nunca durante una competición.