La nueva profesión

LAVINIA DEL VILLAR

En estos tiempos modernos el pedir se ha convertido en una nueva profesión que ha borrado la vergüenza de la cara de muchos entendidos en el oficio. Desde el completo del pasaje para poder llegar, la gasolina que se me agotó, la medicina para mi madre, el tratamiento de mi hijo, la casita que se me quemó y otras muchas excusas, hasta para una cerveza o para completar el pote.

En mi pueblo hay pedigüeños emblemáticos que ya tienen sus puntos claves y su forma para mover la compasión y conseguir la limosna. Por ejemplo, tenemos una señora que de solo verla provoca ternura, porque usa un cabestrillo para sostener su brazo izquierdo supuestamente descompuesto, aunque a veces se equivoca y lo usa en el derecho. Me hace gracia y por eso siempre le doy.

También un joven que perdió una pierna en un accidente, y lo he invitado a que siga estudiando y trate, a través de las autoridades, de conseguir una prótesis, pero parece que le gusta más el oficio de pedir porque ya tiene su sitio fijo y hasta gordo lo ha puesto su nuevo trabajo. A este no le doy porque no quiero contribuir a su vagancia. Pero el caso más original es el de una señora con un alto grado académico de educación, a quien un accidente desgraciadamente la dejó en silla de ruedas. Se enoja si no le das lo que ella espera, y mucho más si no le das. Como no es humilde no le gusta a mucha gente, incluyéndome, y como no quisiera darle, cada vez que me la encuentro le aporto algo, porque siento que ella es el reto que Dios me da para entender que para seguir a Cristo, debemos ser capaces de amar a aquellas personas a quienes es difícil amar.