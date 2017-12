Por qué soy primera directora

Xiomarita Péprez

Algunas personas se preguntan por qué siempre escribo y expreso que soy, en tiempo presente, primera directora nacional de Folklore del Ministerio de Cultura. Esa palabra, primera, tiene un valor incalculable para mí y no es solo porque fui la creadora y duré ocho años en dos gestiones, es que ha sido una satisfacción iniciar una gestión en la que no hubo referente, lo cual tiene más valor. No encontré archivos tangibles en los que pudiera guiarme, ¡no! Todos éramos nuevos. Una persona comentó: “Tú no tienes que saber nada si eres buena gerente, sino buscar personas con conocimientos”, y me reí por dentro, porque significaba que yo no sabía nada de mi área y los demás me iban a guiar, eso pensé. No sé si ustedes han notado una verdadera realidad y es que en los momentos de más necesidad el ser humano se vuelve creativo. Pero, además, confiar en algunas personas que siempre me “secretiaban”: “Xiomarita, trabaja, no mires a los lados, enfócate en lo que tienes que hacer”. Gracias a esas personas, que en su momento ustedes lo sabrán, fue que salí airosa y por eso con orgullo me encanta decir que soy y seguiré siendo primera directora nacional de Folklore porque, además de ser creada conmigo, en la Web está la memoria gráfica de esos ocho años de historia.

El próximo año cumplo 50 años trabajando el folklore, de forma permanente, sin pararme, espontáneamente y esos años ni me han pesado, porque lo he hecho con pasión sin darme cuenta, solo cuando repaso mi fondo documental y pienso “caramba, ¿y es posible que con tantas trabas, con gente que son capaces de ‘serruchar’ palos, de mitómanos, he podido salir a camino?”. Pues sí se puede, siempre y cuando no odiemos, no maldigamos y dejar que las cosas fluyan. Esos 50 años batallando en el folklore le he sacado más provecho por los 30 años que cumplo también el próximo año trabajando con permanencia en los diferentes medios de comunicación escritos aportando esos conocimientos de nuestra cultura, que me han servido para publicar libros, ser periodista, columnista y tener una página web, siempre con un contenido enfocado en las experiencias vividas en la cotidianidad. Lo único que no quiero es que me sumen los 50 del folklore con los 30 del periodismo, porque no son 80, son menos. ¡Ja, ja, ja, ja!