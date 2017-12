El pescado: un placer de la cocina ibicenca

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

‘El mayor placer que existe para los ibicencos es disfrutar de la comida. Sienten auténtica devoción por los productos frescos y naturales’. Es parte de la descripción que, sobre la gastronomía de esta isla balear, aparece en un folleto publicado por la Fundación de Promoción Turística de Ibiza, en su edición de marzo 2017. Entre esos productos frescos está el pescado. Algunas de cuyas preparaciones resultan totalmente novedosas para el viajero. En la capital, también de igual nombre, Ibiza, deseosa de probar su pescado me dirijo junto a mi hijo Alexis hasta el Paseo de Vara de Rey, donde funcionan diversos restaurantes. En la amplia plaza, ubicada en el centro comercial moderno de la ciudad, leo las cartas respectivas que hay colocadas sobre pedestales de madera al exterior. La de Ca n’Alfredo es la que más llama mi atención. Su especialidad es la cocina ibicenca y regional. O sea, la que busco: comida típica. Lo que resulta raro es que, al menos de día, es difícil ver el nombre colocado sobre el dintel en la puerta de entrada.

A su lado funciona el restaurante con nombre homónimo al del Paseo, cuyo letrero sí resalta en gran tamaño. En el entorno hay muchos otros restaurantes, todos con su principal local bajo techo en los edificios que rodean la plaza. Mas como la temperatura está sumamente agradable pese a ser mediodía, me apetece sentarme informalmente a una de las tantas mesas colocadas bajo parasoles. Así podré embeberme del entorno, aunque asegurándome de que en el transitar del sol estemos siempre a la sombra. En el ambiente de mesas vestidas con mantel de tela blanco y servilletas moradas igualmente de tela, me acomodo en la silla de metal con reposabrazos.

(El restaurante Ca n’Alfredo está calificado entre los mejores 18 restaurantes de toda la isla de Ibiza. Fue inaugurado en 1934 con el nombre de Verner y Gertrudis. A partir de 1936, según dice The Gourmet Journal, empezó a regentarlo el mayor de la familia, Alfred. De ahí su nombre. Según señala su carta, ha recibido la Medalla d’Or de la ciudad de Ibiza).

Muy atento acude el maitre d’ a ofrecer sus recomendaciones: Arroces y pescados. Luego de averiguar bien los ingredientes me decanto por el plato de pescado que en ibicenco se llama borrida de ratjada. En español viene a ser guiso de raya. ¡Uy! Nunca he comido raya. A ver cómo resulta de sabor, presencia y textura. Ordeno también pan al alioli. El alioli es una salsa preparada con aceite, ajo y leche, según me explica una camarera. Eso de leche me resulta raro, peroÖ Como cortesía de la casa traen aceitunas que ni pruebo. Me hacen daño y no me gustan.

No está caliente. En principio, es asunto frustratorio. Sin embargo, al probarlo resulta suave al paladar. Un servicio es integral. El otro, blanco, pido cambiar por integral. Con pescado siempre pido pan, para evitar que alguna espina afrentosa pueda causarme problemas. Cuando traen el plato, el aspecto del pescado me resulta un tanto raro, aunque bien presentado: salpicado de almendras y colocado sobre patatas (papas). Lo pruebo con cierta reticencia. Está buenísimo. Le acompaño con una copa de vino tinto. No sigo las indicaciones que señalan que con pescado el vino a tomar es el blanco. Prefiero el tinto. En cuanto a Alexis, ahora no tiene apetito. Para no dejarme sola come pan al alioli. Lo encuentra delicioso. En resumen: 2 panes al alioli, 1 borrida, 2 copas de vino tinto y 1 agua llevan la cuenta a 34.50 euros, con IVA (impuesto al valor agregado) incluido. No está mal. Para el postre, en ruta al hotel nos detenemos en una pastelería para saciar mi antojo: probar el ‘flaó’. Es una tarta de la repostería ibicenca hecha a base de queso de cabra y oveja y hierbabuena. ¡Súper exquisita!.

De interés

ï Ibicenco es un dialecto del catalán que hablan en Ibiza y Formentera, Islas Baleares, España.

ï En cuanto a pescados se refiere, entre los platos de la gastronomía de Ibiza resaltan el arroz a la marinera y el ‘bullit de peix’ o ‘borrida de rajada’.

ï Con relación a los postres típicos destacan el ‘flaó’ (tarta de queso de oveja y cabra y hierbabuena) y las ‘orelletes’ (pastas de tamaño pequeño con forma de oreja).