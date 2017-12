Los milagros y TB Joshua

Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

Participaba en un almuerzo de Navidad y surgió el tema de la reciente visita al país del predicador TB Joshua y los cuestionamientos a las curaciones anunciadas por él. Durante la conversación, una colega periodista aseguró que la época de los milagros ya pasó, que ya no ocurren.

En la mesa había siete personas. Si excluimos a la joven que hizo el comentario, quedábamos seis. Pues de esas seis, la mitad, tres, le respondimos que estaba equivocada porque nos consta que Jesús cura hoy. Y brotaron los testimonios.

En esa mesa hubo que esperar turno para contar las curaciones recibidas en lo personal y en hijos, madres y padres.

Entre las que testificamos estuvo Marta Quéliz, editora de La Vida. Ella y su hijo Manuel Enrique recibieron sanación.

También, la periodista Judith Leclerc, que entre muchos testimonios, contó la curación que recibió su papá de un cáncer. Y yo que he sido beneficiaria y testigo del amor de Dios en mí y en mi familia. Cito los casos de mi hija Laura, que sufrió una hemorragia cerebral espontánea a los nueve años, y de mi mamá, a quien, hace apenas unos meses, se le desapareció una hernia, señalada como incurable.

En fin, quedó claro, en ese encuentro, que una cosa es TB Joshua, y la verdad o no de las curaciones que el Señor habría hecho a través de él, y otra la verdad innegable de que Jesús hace milagros hoy, ahora, en este momento, y que utiliza como sus instrumentos a muchas personas que le sirven. Aunque entre sus mismos servidores aparece quien lo dude.

Escuché a un sacerdote decir, en misa, que la salud había que dejársela a los médicos, que los encuentros de sanación son un disparate porque, entonces, deberíamos hacer misas para sanar las finanzas y salir de allí todos con dinero.

Ese religioso, cuyos conocimientos teológicos admiro mucho, parece creer la palabra de Dios a medias. Él perdona los pecados en Su nombre, tal y como dijo Jesús, ¿pero no cree que imponiendo las manos también sanará en Su nombre, como también lo dijo Jesús? Creo que este sacerdote trata de entender un asunto que solo Dios conoce, el porqué de las cosas que hace y las vías que utiliza. Para mí, hablar de los milagros es como si alguien, que nunca ha estado en Santo Domingo, pusiera en duda que existe la Catedral. Yo la he visto, no puedo negar lo que me consta.

He visto y vivido los milagros de sanación, como Marta, Judith y millones de creyentes en el mundo a lo largo de dos mil años.

Que Jesús sana, eso no se discute, otra cosa es si lo hace a través de TB Joshua, eso solo lo saben Dios y él. En lo personal, no me gusta que un hombre se autodenomine profeta, aunque todos estamos llamados a serlo, pero oro porque quien se nombre a sí mismo de esa manera, en verdad, lo sea.