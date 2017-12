ANTONIO SELMAN GEARA

El primer dispositivo de páncreas artificial aprobado por la FDA se considera la ‘piedra angular’ para el manejo de la diabetes Tipo 1 mediado por una máquina. Wired (4/27, Molteni) informó sobre el primer páncreas biónico en ser aprobado por el US Food and Drug Administration (FDA). El dispositivo de Medtronic, llamado el MiniMed 670G, se considera una piedra angular para el manejo por mediación de maquinaria, de una enfermedad como la diabetes Tipo 1 (T1D). El dispositivo, el cual grandemente reduce la variabilidad vista en los valores de la glucosa en sangre en los pacientes. Es un híbrido de un sistema de secuencia continua que se autoajusta de inmediato y automáticamente mantiene los niveles de glicemia del paciente dentro de los parametros establecidos. No está aprobado para niños menores de 14 años.