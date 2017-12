A través de la Fundación Progressio ¿puedes donar juguetes?

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Para distribuir el día de Reyes a los niños de las comunidades cercanas a la Reserva Científica Ébano Verde, la Fundación Progressio está recaudando juguetes. ¿Puedes contribuir con alguno o algunos? En caso afirmativo, si puedes llevarlos a la sede de la entidad, la dirección es calle Erick Leonard Eckman 14. O si prefieres, entrégalo en una de las tiendas Karla Reid. ¿Alguna otra información? Llama a Nancy, al teléfono 809-565- 1422, o escríbele a fund.progressioarrobayahoo.com.

Bosques Dominicanos en fin de semana

Bosques Dominicanos es un conjunto de stands en los que cuatro fundaciones exponen sus trabajos y venden artículos promocionales.

Tanto los objetos de promoción como las imágenes relacionadas con bosques y áreas protegidas están expuestos de viernes a domingo, en horario de 4:00 a 8:00 p.m., en los niveles 2 y 3 de Ágora Mall. La idea es captar fondos para los proyectos e iniciativas del Grupo Jaragua, Fundación Progressio, Consorcio Ambiental Dominicano y Fundación Grupo Puntacana, que de este modo sensibilizan a la población sobre la necesidad de preservar las áreas protegidas del país.

Cerdo y pavo por encargo

¿Buscas quien te prepare una rica pierna de cerdo? ¿O tal vez prefieres un delicioso pavo? La respuesta la tienes con Mariale, de Santé Boutique Catering, donde los preparan por encargo. También algunas otras cosas que ella misma puede decirte cuáles son si llamas al 829-578-1877 o escribes a infoarrobasanteboutiquecatering.com.

No leen pero escuchan libros

Hace unos días me quejaba con un joven teenager de que no lee, ni le interesa siquiera comprar libros relacionados con la carrera que estudia.

Me miró con ojos sorprendidos y aclaró que no los necesita, porque por la web consigue audio-libros que le interesan. Los oye cuando come y en la noche se acuesta escuchándolos.

Aprendí una lección. Con la tecnología ha cambiado la forma de leer, pero los libros siguen interesando.

Liquidación de libros

Desde Librería Mateca informan que tienen una liquidación total de libros, con un descuento del 50 por ciento y más. Incluyen literatura, política, etcétera. Calle José Contreras 118 esq. Abraham Lincoln. Su teléfono: 809-533-9338.