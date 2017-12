"Origen" se mantiene como el más vendido dos meses después de su lanzamiento

EFE

Redacción internacional

"Origen", la quinta entrega de las aventuras de Robert Langdon, se mantiene imbatible dos meses después de su lanzamiento, y ocupa el número uno en las listas de Alemania, Brasil, Colombia, México y Portugal.

También aparece en los primeros puestos en Argentina, España, Italia, Estados Unidos y Reino Unido. Y solo otro libro, "Más allá del invierno", de Isabel Allende, se coloca en varias listas de los más vendidos, concretamente en Argentina, Colombia e Italia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Bastei Lübbe).

2.- "Flugangst 7A" - Sebastian Fitzek (Droemer).

3.- "Tyll" - Daniel Kehlmann (Rowohlt).

4.- "Das Fundament der Ewigkeit" - Ken Follet (Bastei Lübbe).

No ficción:

1.- "Das geheime Netzwerk der Natur" - Peter Wohlleben (Ludwig).

2.- "Die Kunst des guten Lebens" - Rolf Dobelli (Piper).

3.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch).

4.- "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" - Axel Hacke (Kunstmann).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La Herida" - Jorge Fernández Díaz (Planeta).

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

3.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana).

4.- "Mafalda. Lo mejor" - Quino (Los Más Pequeños Del Planeta).

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2018" - Ludovica Squirru Dari (Kepler).

2.- "El libro negro de la justicia" - Gerardo Young (Planeta).

3.- "Atlas de camisetas" - A. Turner (Planeta).

4.- "El libro de las relaciones" - Mia Astral (Planeta).

Fuente: tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro).

2.- "Mitologia Nórdica" - Neil Gaiman (Intrínseca).

3.- "O Homem Mais Feliz da História" - Varios Autores (Sextante).

4.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta).

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "A História da Primeira Guerra Mundial: 1914-1918" - David Stevenson (Novo Século).

3.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Intrínseca).

4.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown- (Planeta).

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random).

3.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta).

4.- "El cielo es azul la tierra blanca" - Hiromi Kawakami - (Planeta).

No ficción:

1.- "Una verdad oscura" - Germán Castro Caycedo - (Planeta).

2.- "Yo soy Eric Zimmerman vol 1" - Megan Maxwell - (Planeta).

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta).

4.- "El poder de la decencia" - Sergio Fajardo (Planeta).

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "El fuego invisible" - Javier Serra (Planeta).

2.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

3.- "Indomable" - @srtabebi (Montena).

4.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets Editores).

No ficción:

1.- "Inglés para rubias que no tienen un pelo de tontas" - La Vecina Rubia y Mamen Rivera (Vaughan Systems)

2.- "Transformar tu salud" - Xevi Verdaguer (Grijalbo).

3.- "En la oscuridad" - Antonio Pampliega (Península).

4.- "Así se domina el mundo: Desvelando las claves del poder mundial" - Pedro Baños (Ariel)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Darker" - E L James (Vintage).

2.- "Wonder" - R.J. Palacio (Knopf).

3.- "Artemis" - Andy Weir (Crown).

4.- "Origin" - Dan Brown (Doubleday).

No ficción:

1.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne).

2.- "Sapiens" - Yuval Noah Harari (Harper).

3.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Simon & Schuster).

4.- "Grant" - Roy Chernow (Penguin).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Astérix et la Transitalique" - Jean-Yves Ferri y Didier Conrad (Albert René).

2.- "L'ordre du jour" - Eric Vuillard (Actes Sud).

3.- "Dans la combi de Thomas Pesquet" - Marion Montaigne (Dargaud).

4.- "L'art de perdre" - Alice Zeniter (Flammarion).

No ficción:

1.- "Terre(s); Depuis l'espace, la planete s'offre en spectacle" - Thomas Pesquet (Michel Lafon).

2.- "Le miracle Spinoza; une philosophie pour éclairer notre vie" - Frédéric Lenoir (Fayard).

3.- "Servir" - Pierre De Villiers (Fayard).

4.- "La vie secrete des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Quando tutto inizia", Fabio Volo (Mondadori).

2.- "Oltre l'inverno", Isabel Allende (Feltrinelli).

3.- "Macerie prime", Zerocalcare (Bao Publishing).

4.- "Origin", Dan Brown (Mondadori).

No Ficción:

1.- "Lenticchie alla julienne. Vita, ricette e show cooking dello Chef Alain Tonné, forse il più grande", Antonio Albanese (Feltrinelli).

2.- "Peccato originale", Gianluigi Nuzzi (Chiare Lettere).

3.- "Il bisogno di pensare", Vito Mancuso (Saggi).

4.- "La sinistra e altre parole strane", Michele Serra (Feltrinelli).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta).

2.- "Gravity Falls. Diario 3" - Disney (Planeta Junior).

3.- "It" - Stephen King (Debolsillo).

4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza & Janes).

No ficción:

1.- "Tus zonas erroneas: Guía para combatir las causas de la infelicidad" - Waine W. Dyer (Debolsillo).

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta).

3.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jurgen Klaric (Paidos).

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida) - Amalia Andrade Arango (Planeta).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora).

2.- "Para lá do inverno" - Isabel Allende (Porto Editora).

3.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

4.- "Mais negro" - E.L. James (Lua de Papel).

No ficción:

1.- "A Estranha Ordem das Coisas" - António Damásio (Temas e Debates).

2.- "Reaccionário com Dois Cês" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

3.- "O Caderno das Piadas Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora).

4.- "Da Lusitânia a Portugal" - Diogo Freitas do Amaral (Bertrand Editora).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Midnight Line" - Lee Child (Bantam Press).

2.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press).

3.- "Why Mummy Drinks" - Gill Sims (HarperCollins).

4.- "The Rooster" - John Grisham (Hodder).

No ficción

1.- "Blue Planet II" - James Honeyborne and Mark Brownlow (BBC).

2.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century).

3.- "Ask an Astronaut" - Tim Peake (Century).

4.- "Jenson Button: Life to the Limit" - Jenson Button (Blink).