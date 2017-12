Cita con el destino en Navidad

MARÍA CRISTINA DE CARÍAS

Los preparativos para la Navidad empiezan temprano en casa. Desde la decoración, incluyendo el árbolito, un área que procedimos a hacer el primero de diciembre como es tradición en mi hogar, a pesar de la embestida del comercio desde octubre.

Las festividades se inauguran con una cena para repartir los papelitos de Angelito, eso ocurrirá esta noche, luego tendrá lugar la ocupación de la cocina para la confección de los pudines de Navidad, tarea harto complicada porque los dichosos pudines no solo deben ser preparados y horneados, sino que después deben ser sometidos a baños de moscatel por varios días, para luego empacarlos en sus latas navideñas y decorarlos.

Es un mes bastante complicado y laborioso, y Emma y yo terminamos bastante vapuleadas. Los años pesan aunque ninguna de las dos le hace caso al calendario. Los compromisos sociales se añaden al trajín, a todo el mundo se le ocurre hacer algún festejo en esta época, premios de toda índole se reparten, con el consabido cocktail, no se le puede hacer el feo a mucha gente, por lo que se debe acudir aunque el cansancio pase factura. Emma también hace sus salidas a casa de algunos compadres, acude al salón de belleza, se emperifolla y maquilla como en sus mejores tiempos. Cuando le pregunté si estaba buscando novio, me miró con desparpajo y me contestó que nunca era tarde para un romance, Isabel Allende, encontró al hombre de su vida a los 75 años, con esa rotunda sentencia, salió muy compuesta a su cita con el destino...