¿Qué escuchas cuando ves este GIF?

Hace unos años a través de las redes sociales se hizo viral una imagen de un vestido que algunos veían azul y otros dorado, como este caso se han creado algunas imágenes y memes virales que te hacen cuestionar tu capacidad de distinguir figuras y colores, también se han dado a conocer fotos en movimiento que transmiten otras sensaciones.

¿Qué crees de un GIF que en vez de engañar tu mente con la vista, lo hace creando sonidos imaginarios?

Una imagen en movimiento en la cual tres tendidos eléctricos hacen la simulación del salto de la cuerda, hace que tus oídos esperen sonidos que nunca vendrán.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp