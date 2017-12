Nostalgia de fin de año

Hans-Ulrich von Schroeter

Santo Domingo

El sol de la tarde se pinta de tonalidades entre el rosa y el naranja, que lentamente se disuelven entre las nubes recostadas sobre el mar. Me encuentro sentado en un banco de piedra al borde de la avenida del Parque Mirador Sur, avenida en la cual me gusta andar en bicicleta por las tardes y que ahora está bloqueada para el tráfico. Frente a mí, observo uno de los atardeceres más hermosos que jamás haya visto, de un color rosa tan intenso que pinta las aguas del mar hasta la línea del horizonte.

Poco después, el sol desaparece y lleva consigo otro día de diciembre. Sobre el agua, las luces de las numerosas torres de la ciudad comienzan a brillar y recuerdan las decoraciones natalicias.

En mi país, durante este período del año, acostumbramos a tener una añoranza que aquí, a los pies de los flamboyanes que en otra época del año bañan el parque con un mar maravilloso de hojitas anaranjadas, no percibo. ¿Será que no es posible sentir el culminar de la vida cuando no hay ausencia de verdor?

En Alemania, comienzo a notar este sentimiento desde octubre, cuando los árboles se transforman por completo en un magnífico mosaico de colores para, poco después, ser alzados por el viento y convertirse, ya en el suelo, en un mar de hojas muertas cuyas olas amarillas, rojas y cafés son surcadas por pequeños barcos, que son, en verdad, los zapatos de los niños. La misma sensación continúa en las tardes frías de noviembre. Árboles y arbustos, habiendo perdido sus hojas, se transforman en esqueletos y, de repente, las personas van ajetreadas, a paso veloz, cuando salen a la calle. Se terminaron los desfiles veraniegos, cuando se iba por la ciudad sin destino aparente. Desaparece de los rostros ese mirar feliz que el verano produce.

El sentimiento se extiende al mes de diciembre, con las compras de Navidad, como en otras partes del mundo, solo que en nuestro país anochece ya a partir de las cuatro de la tarde. Se sale de la casa protegido del frío con abrigos, bufandas y guantes; un frío más frío que en una noche en el Pico Duarte. Se destacan, entonces, los mercados navideños, donde se bebe vino caliente con especias, refinado con hierbas y hortalizas, y en tazas que calientan las manos heladas. De estas tazas calientes siempre sale un vapor agradablemente perfumado, que calienta la nariz. En los mercados se compran juguetes de madera, que resisten las invasiones de aquellos de plástico, mundialmente uniformes.

Luego comenzamos a ver paisajes acentuados por las coberturas blancas de los primeros copos de nieve. Nos entusiasmamos con la idea de que tendremos una “blanca Navidad”, convencidos de que la Navidad sin nieve es impensable y olvidando que el Señor no nació bajo la sombra fría de un pino cubierto de nieve. Nos alegramos, y sonreímos ante el mirar maravillado de los visitantes de países tropicales cuando ven la nieve caer silenciosamente en frente de nuestras ventanas y cuando hacen pasos cuidadosos sobre la nieve fresca que se hunde bajo los pies. Mientras en el campo la nieve acostumbra quedarse, en las ciudades, muy rápidamente, se convierte en una alfombra sucia que los carros van empujando hacia la acera, mojando a las personas. Pero cuando nieva abundantemente, ella también se queda en las ciudades, dándoles una impresión de tranquilidad, de lentitud y de paz.

Me levanto y prosigo con mi bicicleta, dando la vuelta de la avenida, en esta tarde de Santo Domingo. En Alemania, nuestros inviernos de cielo gris nos hacen emprender viajes imaginarios hacia países tropicales y soñamos con playas, como las tantas que tiene República Dominicana, con cocotales, con sol y con calor. Pero yo, viviendo fuera de mi tierra, en estos días siento la falta de cielos oscuros y noche frías cubiertas de nieve. Si los estuviese viviendo, iría ciertamente a maldecirlos. Pero ahora los recuerdo con la nostalgia que recordamos nuestra tierra en el fin de año.

El autor es jefe adjunto de Misión en la Embajada de Alemania