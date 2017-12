Afro feria 2017

Xiomarita Péprez

xiomaritabaila@gmail.com

Me dio mucho gusto asistir por segunda vez a este encuentro educativo, que organiza Yokaury Arias con el apoyo incondicional de Pilar Carrasco. Los asistentes aprendieron sobre el cuidado de ese tipo de pelo, que no es malo sino crespo. Yo diría que el cabello malo es el ‘bueno’ que no responde a los requerimientos de todo tipo de peinado. Si lo peinamos para un lado no se queda ni dos segundos en ese lugar, es un pelo desobediente. ‘Bueno’ es el crespo, el que se amolda a todas las situaciones. Tuve una época en que usé mi pelo afro. Primero, porque era fácil de manejar, además de que no tenía que durar horas muertas en un salón. El programa de actividades fue extenso y con un contenido interesante. Inició con el panel ‘El afro rizo no es difícil’ que incluyeron los temas ‘Como ser natural y no perder el bolsillo en el intento’, ‘Uso y beneficios de los productos naturales’, ‘Tipos de porosidad y sus tratamientos’; las charlas ‘Beneficios de una alimentación saludable’, ‘Educándome para hacer justicia’, ‘Prevención de ITS con enfoque a autoestima’, ‘Manejo y cuidado del cabello en los niños’, ‘Sabes qué son los productos limpios y cómo identificarlos’, ‘Maquillaje favorecedor para afro rizadas’, ‘Más allá de tu cabellera’; el panel ‘Mi cabello, sus estilos’ con los temas ‘Gran corte o transición?’, ‘Importancia y diferencia de los estilos protectores’, ‘Estilismos y peinados fáciles para el cabello afro rizo’ y el último panel ‘Afrodescendencia y diversidad cultural’, a cargo de Darío Solano, Xiomara Fortuna, José Duluc y Roldán Mármol. Noté que las asistentes gozan, disfrutan y viven su estilo afro, lo muestran con orgullo, lo saben llevar y lucen sus cabellos bien cuidados. Allí hubo mesas exhibiendo diferentes productos para ese tipo de pelo; también accesorios, cosméticos, desfile con una propuesta vintage, comidas saludables, rifas y muchas sorpresas. La parte artística fue una cantata de mujeres por el decenio afrodescendiente, interpretada por el Grupo de Teatro Mudha y la presentación del Grupo de Baile de Capotillo, auspiciado por Indarte. No estuve mucho tiempo en el recinto ferial, pero disfruté de las charlas de Stephany Peguero (Afromío) y de Anabelle Vélez (Pinka). Ah!, me llamó la atención, por sus turbantes de telas africanas, las chicas Sirely María y Wanda Karina de Jesús Pozo, las que lucieron hermosas con ese atuendo africano. Hasta el 2018!