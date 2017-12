Alicia Estévez

Desde hace semanas, entro a tiendas y plazas comerciales con la esperanza de encontrarlo. Aprovecho gestiones para detenerme a observar, por si lo descubro. No he tenido suerte. ¿Dónde está?, me pregunto. Y la búsqueda se dificultad de día en día, con los molotes de gente, que va y viene por todos lados, en esta época de Navidad.

Los supermercados repletos, porque es un buen momento para recibir amigos en casa; los estacionamientos de los centros comerciales sin un centímetro disponible, debido a las ofertas, y el barullo navideño, que a mí me gusta tanto, ahora me ofuscan, quisiera menos gente, menos ruido, para buscar en calma. Pues, tal vez, le haya pasado por el lado, con el escándalo visual que nos inunda, y no me di cuenta.

En los bancos, las colas son eternas. El salón de belleza requiere cita previa. Es el momento del tinte, de los tratamientos, la manicura y la pedicura porque, luego, cuando la gente reciba el doble sueldo, esto se vuelve insoportable. “¡Si ya lo es!”, dirá usted y yo pienso lo mismo mientras me someto a las torturas, el calor y los tirones de cabello, que conlleva asistir a uno de esos compromisos propios de esta época.

Son reuniones en las que te reencuentras con amigas muy queridas, colegas del alma, y repartes abrazos, sonrisas. En las que, empeñada en mi búsqueda, aprovecho para otear por las esquinas de esos lugares, hermosamente decorados, en los que, como en el banco, el salón de belleza, la tienda y el supermercado, otra vez, quedo decepcionada. No está. La verdad, no lo entiendo.

La mayor frustración la experimenté en un sitio precioso, idílico, como un sueño, con detalles mágicos, se ve que han hecho un gran esfuerzo e inversión. ¡Qué lindo!, de verdad, me dije. Pero también allí, la búsqueda fue infructuosa. No está. Cuando terminó el día, y con él mi peregrinaje por esta ciudad que parece celebrar la Navidad sin tregua, llegué a casa.

Allí sí, al fin, en una esquina modesta, lo descubro a Él. Es la razón de todo este barullo, el niño cuyo nacimiento celebramos pero que aparece en poquísimos lugares públicos, es un festejado que no ha sido invitado a su fiesta. ¿Dentro de cinco o diez años, los más pequeños sabrán el porqué de todo esto? Es Navidad, pero ¿dónde, dónde está el símbolo que nos lo recuerda? ¿Dónde hemos dejado, sepultada por nieve, abrigos rojos y hasta duendes y figuras mágicas, la tradición de recrear el nacimiento de Jesús? Por Él es todo este alboroto, ¿verdad?, digo yo... o es solo fiesta por fiesta.