Cuidar las emociones sin esconder el dolor

Marta Quéliz

martha.queliz@listindiario.com

Conozco a alguien muy especial. Es alegre, simpática, diligente, solidaria, atenta... y cuántos motes más les puedan servir. Todas estas cualidades se las admiro, las aplaudo y por qué no, la felicito por ellas. Sin embargo, hay un detalle que no comparto con esa querida persona: le gusta esconder el dolor que le causa la muerte de un ser querido o cualquier otra atribulación común entre los humanos. No la juzgo. Cada quién tiene su forma de cuidar sus emociones y manifestar sus sentimientos. Tampoco puedo cambiarla, aunque entiendo que sí puedo hacer algo por ella: llevarla a una ciudad fabulosa, y no precisamente a la que ella construye, sino a una donde se vive el duelo sin esconderlo entre las luces de una espléndida decoración navideña. Sí, donde se llora sin disfrazar de escarchas las lágrimas que produce la tristeza. Donde se extraña a alguien sin la necesidad de ocultar debajo de un pintalabios rojo las ganas de gritar a los cuatro vientos la nostalgia que produce la ausencia de un ser querido. Donde la vida no solo es risa, donde no todo es color de rosa, o donde los encuentros pueden esperar y dar tregua a que las aguas vuelvan a su cause. Allí la llevé para que viva intensamente el duelo como ha sabido vivir con alegría las más encumbradas fiestas y los más inolvidables acontecimientos que junto a su familia y amigos ha disfrutado sin desperdicio. En esta ciudad fabulosa observó cuán bonito es descubrir la capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos ante las pruebas Divinas. También se detuvo a ver los beneficios que surte recibir el espaldarazo de la gente que nos quiere cuando se atraviesa por momentos difíciles. La vi cerrar sus ojos y notar lo reconfortante que es por sobre todas las cosas, darse cuenta de que los seres humanos vinimos a este mundo a experimentar alegrías y tristezas y, que en ambas situaciones hay que aferrarse a Dios para salir airosos de ellas, no importa lo dolorosas que sean. Con la fortaleza de un roble regresó a su realidad, donde pocos conocen su lado débil, donde es casi imposible verla llorar, donde busca resolver mil cosas para no detenerse a reposar sus penas, donde lleva a la parte más ínfima el dolor más grande, y lo más triste, donde sabe que deber seguir escondiendo su dolor porque está clara que aún, le falta mucho por ver, sufrir y callar. Yo al menos prefiero verla sin esa pose de ‘Mujer Maravilla’ que no le permite vivir el duelo sin disfraz.