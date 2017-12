La artista acompañante

María Antonietta Ronzino

Sin que parezca inmodestia, considero que fuí una o quizás la artista que más acompañó en las actuaciones a los artistas masculinos del patio: Fernando Casado, Lope Balaguer, Milton Peláez, Fredy Beras Goico, José Lacay, Camboy Estévez, Primitivo Santos, Fausto Rey, Niní Cáfaro, Luisito Méndez, Rafael Solano, Nelson Muñoz, Antony Ríos, Los Juglares, Francis Santana, Alberto Beltrán, Tirso Guerrero, el Negro Plebe, entre otros, aquí. En Puerto Rico acompañé a Los Solmeños, Leo Pichardo, Luis Newman, y claro, al Rey Joseíto Mateo, tanto aquí como en Haití. Siempre impecable y sobrio, pero lo más importante, mi amigo, compañero y protector. Por esto siempre le estaré agradecida. Joseíto fue homenajeado recientemente por el Ministerio de Cultura encabezado por Pedro Vergés, durante un acto con la presentación de los mejores exponentes del merengue y una muy buena orquesta dirigida por Josean Jacobo. Felicito nueva vez a Ileana Reynoso por su hermosa voz. Aproveché la ocasión para buscar entre las muchas fotos y recortes de periódicos que conservo de las actuaciones mías y de Mateo, en todo el país y en Haití, les hice copias y se las llevé a Bellas Artes esa noche. Joseito diligenció una entrada para que yo pudiera ver el acto, ya que no contaba con ella y no me dejaron entrar hasta que presenté el dichoso cartoncito.

Yo era la parte nacional cuando venían artistas de otros países contratados por la Tabacalera, Brugal, Bermúdez, así como traídos por Manuel Sánchez Acosta, Adriano Rodríguez, entre otros. Artistas como Don Pedro Vargas, Marcos Antonio Muñiz, Lucho Gatica, Roberto Ledesma, Tito Rodríguez, El Indio Araucano, Tomás de San Julián, Hugo Leonel Vaccaró, Chucho Avellanet, y su entonces esposa, la cantante Lissete Álvarez, con ellos trabajé también en Puerto Rico. Cómo olvidar a Gilberto Monroig, Vicentico Valdéz, aquí -- en su show de TV- y en Nueva York; a La Lupe y a Rafael, en el Agua y Luz; Armando Manzanero, Luis Demetrio, el argentino Roberto Yanés, Alberto Vázquez... Nos presentábamos en los escenarios capitalinos y en los de los pueblos del país elegidos por los empresarios, que aprovechaban el gran prestigio que tenían en ese momento. Nos dispensaban un trato exquisito, pero como nos trasladábamos en carros, esto no dejaba de ser una “verdadera pela” y una vivencia que recuerdo con amor.