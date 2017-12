Aumento de los labios para Navidad

Tania Medina

Un procedimiento mínimamente invasivo es el relleno de los labios para su aumento.

Un aumento de labios puede brindarle a tu rostro un cambio completo y te ayuda a ganar confianza sobre esta parte de tu cara, y a su vez, da volumen en caso que los tenga muy delgados.

El paciente ideal para un aumento de labios es aquel que: • Desea engrosar sus labios: Las personas con labios delgados pueden someterse a este procedimiento para aumentar el volumen de sus labios y hacerlos más notorios.

• Tiene expectativas reales: Permite que su médico le recomiende lo que sería mejor, siempre teniendo en cuenta sus deseos y/o necesidades.

• Informa sobre sus alergias: Es de suma importancia que un paciente que recibirá un aumento de labios se someta a un examen para evaluar si es alérgico a algún tipo de relleno de labios y para saber qué tipo será mejor y más conveniente según los resultados de estas evaluaciones.

Los rellenos dérmicos inyectables realzan contornos superficiales, suavizan las arrugas faciales, eliminan arrugas, mejoran la apariencia de cicatrices empotradas y otorgan cuerpo a labios finos. Los rellenos de labios o “lip fillers” son una serie de inyecciones que moldean e incrementan el tamaño de su labio, pero son una solución semi-permanente.

Este procedimiento toma aproximadamente de 15 a 30 minutos para completar, el paciente puede irse a casa el mismo día del procedimiento.

Por otro lado, los implantes de labio son un implante de silicona suave y sólido en forma de un labio natural, vienen en varios tamaños y como son sólidos y no líquidos no presentan fugas o rupturas. También está la transferencia de grasa, que utiliza anestesia local para la extracción de un poquito de grasa en alguna zona de tu cuerpo, generalmente del área del abdomen o de los muslos, para luego colocar tu misma grasa inyectada como relleno dentro de tus labios. Esta técnica cuenta con la ventaja que al ser un relleno extraído de tu mismo cuerpo no debería de presentar reacciones alérgicas y además sus resultados tienen una duración aproximada de seis meses.

Los rellenos dérmicos, que son el método más común, difieren en composición química, longevidad y tienen diferentes grados de suavidad. Los más suaves se utilizan para los labios.

Tu cirujano determinará junto con usted el mejor tipo y cantidad de relleno necesario. Para muchas personas, el uso de rellenos “estándares” puede ser un simple procedimiento en el consultorio que muy bien puede mejorar su apariencia.

Estos rellenos son muy predecibles y tienen riesgos relativamente mínimos, al igual que mínimos efectos secundarios.

Ya sean inyecciones o implantes de labios, el paciente notará inmediatamente resultados y tendrá unos labios hermosos para esta navidad.