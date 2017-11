Los enemigos

María Cristina De Carías

Emma ya tiene un enemigo declarado. Lo ha proclamado a los cuatro vientos para que no quepa la menor duda, solo que creo que no es uno sino muchos porque se trata de la famosa Amet, y realmente esa institución tiene muchos miembros. Le dice a todo el que quiere oír, con mucha convicción que los principales causantes del caos vehicular y de los interminables tapones, son esos individuos que se plantan en las esquinas, debajo de un semáforo que está funcionando normalmente, para contradecir las luces del aparato y armar un lío vehicular de proporciones catastróficas. Lo primero que va a solicitar Emma, desde que un gobierno consciente, en su opinión, tome las riendas del Estado, es la eliminación de esa nefasta institución que solo ha traído caos y confusión, y por ende ha acabado con la paciencia de los dominicanos. Emma es rotunda en sus opiniones y pronunciamientos y tiene una campaña montada para acabar con los llamados por ella, enemigos de todo el que maneje un carro.

Yo me he reído mucho con esta última ocurrencia de mi factótum, pero la verdad es que los miembros de AMET, son los principales causantes de los tediosos tapones. Nadie se explica porqué se paran debajo de los semáforos que funcionan a dirigir un tráfico que estaba fluyendo normalmente, en vez de hacerlo en las intersecciones que no tengan semáforos. Este es un tema irritante al que creo que se le debe poner atención.