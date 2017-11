Factura de la basura en el D.N.

Carmenchu Brusiloff

menudocb@yahoo.com

Si la factura de la basura no llega, ¿cómo se puede pagar? Según cuenta una lectora de La Esperilla, la recibe dos meses de corrido y al tercero no. Tan pronto la tiene va a pagarla al banco o a la farmacia. Ahora tiene retraso de un mes, porque no se la llevaron, y la llamaron por teléfono con una grabación diciendo que está retrasada. No quiere estarlo, porque le ponen mora. ¿Qué dice el Alcalde David Collado?

Un encuentro sobre lo que el cuerpo calla

¿Entiendes que tu cuerpo es un reflejo de nuestras emociones, hábitos, estilo de vida? Este sábado 2 de diciembre a las 10:00 de la mañana, en la sala 7 del Palacio del Cine de Ágora Mall, tendrás la oportunidad de aprender al respecto con el doctor José Ramírez, médico especializado en cirugía general y oncológica y la doctora Soledad Mateo, médico general, salubrista, iridóloga, homeópata y naturista. La actividad es organizada por ¡Hey! En el encuentro se ofrecerá soporte a pacientes diagnósticados con cáncer, facilitando medicamentos no cubiertos por el seguro, o luego de agotada la porción asignada para enfermedades catastróficas. Las boletas están a la venta en Ticket Express, Aeropaq, Vita Healthy and Fitness Life y en las oficinas de ¡Hey!, teléfono 809-378-0732.

Pasteles en hoja

Como todos los años, Mirtha prepara ricos pasteles para esta época navideña de plátano, yuca, res, pollo, cerdo, con pimientos asados pasas y aceitunas. ¿Te apetecen? Mándale un Whatsapp: 809-804-8943.

Ponches artesanales

A partir de mañana, según e-mail recibido, puedes conseguir con Fany Inoa sus ponches artesanales. La variedad incluye desde el coquito, el tradicional ponche crema hasta el de auyama. Y, claro está, su ponche con receta ‘secreta’: ‘el sabor de Navidad’. AhÖ vienen en tres presentaciones: litro, medio litro y ponchecitos tres onzas. Contáctala en los teléfonos 809-530-6059, 829-319-9093 y 829-759-6059.

Restauración de piezas antiguas

Un correo electrónico envían desde D’Johnny Antigüedades RD dando a conocer que ofrecen servicio en el área de artesanía y restauración de piezas antiguas. Asimismo recubrimiento y baños de plata, cobre, oro y níquel. Señala que llevan realizando este trabajo desde 1992. Contacta a Johnny por Whatsapp a los teléfonos 809-818-3335 y 829-326-2234.