Los valores no pasan de moda

Jaclin Campos

jaclin.campos@listindiario.com

Santo Domingo

Para el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, no es cierto que en la sociedad dominicana se estén perdiendo los valores.

Lo que sucede, de acuerdo con el religioso, es que los antivalores tienen una mayor repercusión pública.

“En nuestra sociedad hay mucha gente buena, lo que pasa es que, por desgracia, los antivalores están haciendo demasiado ruido”, asegura Masalles.

El obispo reconoce que los antivalores están ejerciendo una “gran influencia” sobre una parte de la juventud porque pueden resultar “atractivos” al “romper la rutina”.

Cita, a modo de ejemplo, la popularidad de intérpretes musicales cuyas canciones denigran a la mujer, incitan a la violencia, al consumo de sustancias prohibidas y a la promiscuidad.

Compromiso

¿Están fallando instituciones como la iglesia en promover de manera más atractiva los valores tradicionales? “A nivel colectivo es posible que sí”, contesta Masalles, pero aclara que muchas parroquias desarrollan planes “muy hermosos” en los que se involucran personas comprometidas con la fe y con los valores.

“Antes la gente iba a la iglesia por rutina y ahora se está declarando más abiertamente quién no quiere ir, pero gente comprometida en la iglesia siempre ha habido y no ha disminuido el nivel de gente que está comprometida, lo que pasa es que el trabajo de la iglesia no es un trabajo de masas”, expresa el obispo y presidente de la fundación Palabra & Vida.

Brazadas por valores

Por quinta ocasión se celebra el maratón acuático que busca promover lo mejor del ser humano, al tiempo que beneficia a diferentes obras sociales.

Promover los valores de una forma amena y atractiva es posible. Así lo han demostrado por varios años los organizadores de Brazadas por Valores, maratón de natación que arriba a su quinta edición.

Virtudes como la honestidad, el respeto, la solidaridad y la justicia se destacan en este evento que consiste en 24 horas de nado ininterrumpido en relevo desde el viernes 8 al sábado 9 de diciembre.

¿Qué diferencia a Brazadas por Valores de otros encuentros deportivos? Mientras que en otras actividades los participantes compiten entre ellos, en Brazadas por Valores los nadadores se unen por una causa y para romper un récord conjunto.

“No compiten contra ellos, sino juntos”, dice monseñor Víctor Masalles, presidente del comité organizador.

El objetivo de esta edición: superar el millón de metros nadados en 13:11:17 (marca establecida en 2015) y acumular más metros que el año pasado, cuando se alcanzaron 1,753,550 metros a lo largo de las 24 horas de la actividad.

No obstante, aclara el prelado y pionero del nado de ultradistancias en el país, se permiten las hazañas individuales.

De hecho, en la primera versión de Brazadas por Valores, Miguel Portes estableció un nuevo récord para el país, al nadar 61 kilómetros y romper así la marca anterior que estaba en poder de Marcos Díaz. En la segunda versión, la nadadora Eliana Disla acumuló 40 kilómetros.

Obras sociales

Brazadas por Valores es un esfuerzo conjunto de la fundación Palabra & Vida, encabezada por Masalles, y la fundación Body Shop, que presiden Anthony Bernal y Noris Rodríguez de Bernal. Esta última entidad pone a disposición del maratón acuático las instalaciones del club atlético Body Shop de Naco.

Anteriormente, los nadadores se unían a fin de apoyar la labor evangelizadora de Televida (canal 41), pero este año los fondos recaudados se destinarán a las obras sociales que la fundación Palabra & Vida desarrolla en Baní. Entre esas obras se encuentra un centro de atención para adolescentes embarazadas, así como una fábrica de casabe y una planta de elaboración de mermeladas que emplea a campesinos. Además, la entidad ha ayudado a construir casas para familias pobres y donado útiles escolares a niños y niñas.

Los fondos que recauda Brazadas por Valores se obtienen a través del patrocinio de empresas, la venta de entradas (llegan a asistir hasta 5,000 personas, asegura Masalles) y la venta de los metros nadados.

Actividades

Desde las 6:00 de la tarde del viernes 8 hasta las 6:00 de la tarde del sábado 9, nadadores aficionados y profesionales (36 cada hora) darán sus brazadas por una noble causa.

Cada uno de los seis carriles de la piscina se identifica con un valor, que se promueve durante el evento.

Pero durante este maratón acuático se desarrollarán otras actividades, como la proyección de videos relacionados con el mundo de la natación, una exhibición de nado sincronizado, la participación de atletas de las Olimpiadas Especiales, un sancocho a la 1:00 de la madrugada del sábado 9 y un jengibre a las 5:00 de la mañana del mismo día.

“El centro es el nado, pero hay una serie de actividades alrededor que ayudan a que las personas tengan deseos de quedarse”, comenta Masalles.