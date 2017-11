Vivir la realidad migratoria

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

No son una ni dos las personas que emigran a Europa y Estados Unidos y luego quieren partir a su país, porque están hartas de trabajar, hastiadas por el clima extremista y regresan a su terruño para descansar. Mientras están en esos países no viven su realidad, viéndose estos en los trenes y guaguas con la cara “entruñá”, como que le deben y no le pagan. Ese semblante se refleja de los pies hasta la cabeza. Si hubiera vivido en uno de ellos me hubiera adaptado a esa realidad, aunque sea observando a los que entran y salen, sin “clavarles” la mirada, porque ahí se complica la cosa; también desde afuera cada vez que pasa el tren, contar los vagones o acostumbrarse a disfrutar el sonido o el “claque claque” de esos aparatos. Lo mismo haría en los autobuses, tanto así que me hago amiga de todos los conductores y hasta mando a buscar mentas de “guardia” para brindarles a los que sean dominicanos, lo cual iré descubriendo cuando le diga “buenos días” y me contesten con un acento de “puallá”. Nunca me he aburrido y mientras más tedioso sea le busco el lado positivo, como poniéndome a escuchar música o entre set y set llamo a un amigo para hablar de cualquier asunto. También ocurre cuando las personas hacen un mismo horario para llegar a un destino. Suelen encontrarse todos los días con muchas personas que hacen la misma ruta, lo que facilita hacer un grupo de amigos y así el trayecto sería más ligero. Lo peor es que cuando se establecen en su país no quieren escuchar bulla, hacen críticas comparando los precios de los productos que compran en los supermercados. También, cuando vienen a vacacionar quieren llevar a su regreso las maletas llenas de todos los productos dominicanos, sin embargo cuando llegan de retirada lo primero que hacen es empacar una caja de los productos que consumían allá, la cual la envían primero para que la llegada de la misma coincida con la de ellos. Esto se da alegando que los productos son más baratos y de mejor calidad. Aunque en el fondo es una manera de que sus familiares de aquí conozcan un poco de su estilo de vida, en esto se observa la dificultad de adaptarse a la realidad del país en el que viven en ese momento.