Una necesaria parte II

Marta Quéliz

martha.queliz@listindiario.com

A raíz del tema de la semana pasada: ‘Cómo añoro una manzana al año’ han sido muchas las opiniones y recuerdos que se han despertado en personas que como yo se transportaron a otros tiempos para vivir la esencia de una verdadera Navidad. Varios lectores, por distintas vías de comunicación, me incitaron a escribir esta segunda parte. Así que con las inquietudes de cada quién me fui a esos tiempos que tanto añoramos. Allí vi a doña Elvira con sus hijas ‘a cuestas’ para ir a la Duarte a comprarles su ropa para la Pascua. Esperan ansiosas el 25 de diciembre y el primero de enero para estrenar su ajuar. Dos mudas de ropa para cada una. Si le alcanza el dinero, piensa comprarles algo para Nochebuena y fin de año. En el camino también me encontré con don José, quien cargando con una funda repleta de bombillitos, bolas de Navidad y, por supuesto, un arbolito natural me saluda informándome que en la noche se juntará con su familia para armarlo. Sigo el recorrido y es cuando me topo con Clara, quien me cuenta que está muy ocupada en la organización de los aguinaldos que se realizan en la comunidad durante todo el mes de diciembre. Al menos cuenta con la ayuda de gente de la iglesia y de los vecinos que se integran a las actividades. A lo lejos alcancé a ver a Pedro, pintando su casa para acoger a todo el que se da cita en su residencia para las fiestas navideñas. Lo mismo estaban haciendo don Carlos, y los hijos de Amparo para recibir a sus invitados en los días festivos. La ruta sigue y me gustó ver cómo la alegría es la protagonista de esta ciudad fabulosa donde convive toda esta gente que disfruta al máximo sus pascuas sin que haya cabida a la vanidad que hoy debilita las tradiciones que en otra época tenían un matiz más cálido, familiar y religioso. Cuando regresé a la realidad me apenó tanto, y sé que a los lectores también, observar cómo ya nadie se preocupa por estrenar en esas fechas clave. No hay entusiasmo. Ya se estrena en cualquier momento, y no es que sea malo, pero le resta emoción a ese momento que muchos guardamos en nuestros corazones. Los arbolitos se siguen poniendo, pero ahora se instalan hasta para competir, no por lo que significa. Las casas ya se pintan cualquier día, no hay que esperar tanto para hacerlo, y por eso no llaman la atención como antes. Los aguinaldos pasaron a la historia, y las fiestas en las casas de familia solo existen en nuestra memoria. En fin, no nos alcanzan las páginas de este diario para expresar cuán drásticos han sido los cambios. Pero nada, bienvenido diciembre.