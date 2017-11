Dependencia emocional

SONIA ROMERO

consultasconlasexologa@hotmail.com

Soy una mujer de 34 años y estoy muy enamorada de mi esposo, pues ha sido el único amor de mi vida. Creo que lo amo en exceso, no concibo mi vida sin él y me siento intranquila, cuando está en el trabajo o cuando sale lo sofoco llamándolo y a él no le gusta. Esto nos trae conflictos frecuentes.

RESPUESTA

Las relaciones de pareja a veces presentan dificultades de pareja como lo es la dependencia afectiva o emocional, estas relaciones son muy inestables, destructivas y desequilibradas donde la dependiente es usted se somete e idealiza a la pareja en forma desmedida.

El dependiente afectivo se siente solo cuando la persona que ama no está a su lado, sienten que le falta el aire, se deprimen. Se vive en una continua inseguridad, porque la vida solo tiene sentido al lado de su conjugue, hay una renuncia a su propia vida, solo vivo para él lo que dicen las mujeres dependientes emocional, estas mujeres son celosas, viven con miedo y temor a perderlo, con una baja autoestima.

Viven arreglándose, comprando ropas a la moda, cambio de imagen, cirugías plásticas todo para gustarle a su marido, de la familia y los amigos lo van alejando, siendo esto otra fuente de conflicto.

Es como una adicción hacia la otra persona con una necesidad desmedida del esposo o la pareja. Le preguntan a la pareja me amas, quieren escuchar la confirmación, eso las tranquiliza. Las rupturas son frecuentes, la dependiente promete un cambio hasta que pasa un corto tiempo y vuelve a lo mismo, en ocasiones abandona su proyecto profesional y se dedica a complacer al marido cocinándole platillos gourmet, planchándole sus camisas, todo para complacerlo, si hay hijos son más esposas que madre.

Los conflictos en la pareja se hacen muy frecuentes y el sofocado esposo comienza a desvincularse de su mujer hasta que llega un día que le dice: “Ya no aguanto más, quiero el divorcio”.