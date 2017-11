Aplicaciones para salud y ejercicios

Dafnee De Frías / Especial para LD

Santo Domingo

Se acerca un periodo de vacaciones que trae cenas abundantes, mucha bebida, dulces de todo tipo y, lo más terrible de todo, la frecuencia del consumo. A esto se le suman las compras de regalos, las actividades sociales, las horas perdidas en tránsito, las fiestas nocturnas que hacen que llegues tarde al trabajo y ese clima tan especial que no deja que te despegues de las sábanas.

Hace algunos años hablar de ejercicios, sobre todo en temporada navideña, era casi como mencionar asistir al colegio en verano o tomar tutorías de matemáticas un sábado a las 7:30 a. m. Sin embargo, con el “boom” de la vida saludable, los gimnasios y los entrenamientos, ya no se siente tan sacrificado continuar la rutina de ejercicios, aún estando de vacaciones o en temporada festiva.

Se sabe lo difícil que es iniciar una rutina de salud y lo cuesta arriba que puede ser mantenerla en esta época. Pero no hay por qué perder lo que ya con tanto sacrificio lograste. Solo necesitas de un celular inteligente y de motivación propia para salir de las fiestas y no llevarte contigo 10 libras de suvenir.

Aquí la lista de aplicaciones para móviles Android más populares del 2017. Entre ellas encontrarás entrenamientos fáciles y cortos que podrán realizar desde la casa, así sea en la playa, el campo o la ciudad sin necesidad de equipos especiales.

Couch to 5K - Run Training US$2.99 - App Store y Google Play

Te guste o no correr, estar en un maratón y completar tus primeros 5K te da una increíble satisfacción. Cada cierto tiempo en nuestro país se realizan actividades de este tipo. Una buena oportunidad para empezar es a través de esta aplicación. Parecería imposible pasar del sofá a correr 5 kilómetros, pero miles de personas lo han logrado con tan sólo dedicar 30 minutos, 3 veces por semana por 9 semanas.

Calorie Counter by MyFitnessPal

Gratis - App Store y Google Play

No porque estén de fiesta hay que comer de todo y descontrolado. Al descargar esta aplicación podrás contar la cantidad de calorías que consumes en el día y así mantener el balance. Con su base de datos tendrás acceso a más de cinco millones de alimentos, siendo ésta aplicación una de las más recomendadas por miles de entrenadores en el mundo. Excelente para planificar una pérdida de peso balanceada y compatible con muchos de los dispositivos que miden tu actividad diaria, por lo que sirve para calcular las calorías quemadas.

Sworkit - Workouts & Plans

Gratis - App Store y Google Play

Millones de personas entrenan diariamente con esta aplicación. Se basa en el lema “no gimnasios, no pesas, no excusas”, por lo que se adapta a cualquier situación, espacio o lugar con facilidad. Tendrás la oportunidad de elegir qué tipos de entrenamientos quieres hacer según el tiempo del que dispongas. El App te ofrece videos instructivos de cada movimiento así sea ejercicios de fortalecimiento, cardiovasculares, yoga o estiramientos. Hay rutinas que van desde los 5 minutos hasta 1 hora.

Quick 4 Minute Workout -Tabata

Gratis - App Store y Google Play

“Mucho trabajo y poco tiempo”, ¡ese caso lo tenemos! y esta aplicación lo reconoce y lo está aprovechando. 4 minutos de tu día es todo lo que necesitas para mantenerte en forma durante las vacaciones. Sus rutinas son de alto impacto y se basa en el protocolo de entrenamiento llamado Tabata. La idea es llevar tu cuerpo al máximo en períodos de actividad y descanso por el tiempo completo de la rutina,

Pocket Yoga

US$2.99 - App Store y Google Play

Con un total de 27 sesiones distintas, clasificadas por niveles y duración, podrás practicar yoga desde tu hogar. Si nunca lo has hecho no temas, puesto que la aplicación posee una galería de videos para cada movimiento e incuso un diccionario donde explica con detalles cada postura, alineación y beneficios. Incluye instrucciones tanto auditivas como visuales para las respiraciones.

You Are Your Own Gym

US$4.99 - Google Play

El no tener “ni un par de pesas” en la casa ya no es una excusa. Con esta aplicación aprenderás a usar tu propio cuerpo como un gimnasio. Contiene más de 200 ejercicios que no requieren equipos. Es ideal para trazarte metas ya sea en vacaciones como en temporada regular. Sus entrenamientos tienen una duración de 30 minutos y por supuesto, tal como el resto de esta lista, pueden ser realizados hasta en una habitación.

CARROT Fit - 7-Minute Workout

US$3.99 - App Store

La diversión ante todo y esta aplicación si que sabe como hacerlo. Su diseño atractivo y las frases jocosas te invitan a volver a usarla todo el tiempo. Sin embargo, no necesitas más de 7 minutos al día para completar sus requerimientos. La motivación mediante reconocimientos es uno de sus mayores atractivos, puesto que vas logrando subir de nivel, alcanzando metas y comparando resultados.

Cero excusas para perder la forma en Navidad. No permitas que el esfuerzo de todo el año o de los últimos meses se eche a perder por “las fiestas”. El mejor regalo que puedes hacerte, no es haber alcanzado tu meta en cuanto a salud, sino más bien mantenerla.