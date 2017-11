De mi mayor consideración

Santo Domingo

Después de las declaraciones en una página digital de la señorita Samantha Isabel Ávila Ramírez, quien viniera a participar en el certamen Reina Mundial del Oro 2017, representando el país de México, perteneciente a la organización de Miss Globe México, en las que nos acusa de supuestamente no haberle cumplido con las promesas realizadas para cubrir las penalidades de sus boletos aéreos en los cambios de fechas del certamen. Estos cambios debimos asumirlos por lo ocurrido tras el paso de los fenómenos naturales en solidaridad con muchos de los países afectados, que debían participar en esta edición, con muchos de los cuales todavía no tenemos contactos. Ante esa realidad decidimos posponer la fecha inicial del concurso de la primera semana del mes de octubre a la segunda semana del mes de noviembre. Ofrecimos a los países que habían emitido sus vuelos cubrir las penalidades y cambios de fecha de sus boletos. Pedimos a todas las organizaciones enviaran sus recibos de costos y cambios y así lo hicieron, menos la señorita Ávila, de México, quien siempre presentó excusas para ello y quien en un principio manifestó una penalidad de 135 dólares con su cambio de boleto. Llegando a nuestro país con una supuesta penalidad aumentada a 800 dólares de un día para otro, con cambios en su itinerario de aeropuertos y de líneas aéreas. Su conducta dentro del certamen y frente al comité organizador, fue normal como la de toda candidata que compite en un certamen. Después de haberse celebrado la coronación, presentó un carácter agresivo, descortés y amenazante, los cuales expresó a través de palabras y textos de mensajes. El día antes de la salida general del hotel anfitrión mostró otro cambio de su itinerario de vuelo, ya no se marchaba martes, sino domingo a las 5:00 de la tarde por Punta Cana, cuando ella arribó por Santo Domingo. Al llevarla al aeropuerto para los chequeos, nos enteramos que la señorita Ávila Ramírez tenía contratiempos con sus boletos y de viajar debía comprar efectivo su regreso. Su explicación nos dejó confundidos y dudosos de muchas de las situaciones expresadas por la joven y nos dejó muy claras otras. Despachamos todas las delegadas que participaron por el aeropuerto de las Américas y retornamos a la ciudad de Santo Domingo con la señorita Ávila, quien prefirió quedarse en la residencia de la Reina Dominicana hasta que su familia y el director de su certamen lograran su retorno a México.

Durante dos días la joven siguió amenazando con mil historias nuestra persona, reclamando una supuesta penalidad que nunca existió, pese a esto nos encargamos de su alimentación en la casa y de su transportación al aeropuerto, luego de que el director de Miss Globe México, su representante, procediera a confirmar la salida de la señorita Ávila. Nuestra organización Reina Mundial del Oro viene celebrándose de manera ininterrumpida durante cuatro años con el propósito de cuidar el planeta, uniendo voces a través de la imagen de su reina, escogida entre repersentantes de unos 15 países, y la participación de grandes marcas y firmas que dan soporte a nuestro esfuerzo y trabajo. Con alrededor de 30 años en los medios de comunicación y en el mundo de los certámenes de belleza hemos tratado de mantener una trayectoria alejada de negocios turbios y de hechos cuestionables que empañen nuestra carrera, y la imagen de nuestro país.