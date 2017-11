Importancia del ‘mantenimiento’ de restauraciones

Dra. Ana Orozco

Hay falta de conocimiento en cuanto al mantenimiento o seguimiento que necesitan las restauraciones, prótesis y/o tratamientos que nos realizamos en la consulta dentales, muy común hoy día.

Existen dos razones fundamentales por las que los ‘mantenimientos’ o citas control son tan importantes; la primera es porque tenemos mayor probabilidad de prevenir cualquier fracaso que se pueda presentar a largo plazo y a la vez prolongar el tiempo de nuestras restauraciones en boca. Muchas veces por ausencia de dolor el paciente no acude al dentista y entiende que todo está bien. Es posible que en ocasiones sea así, pero no siempre. La única manera de confirmarlo y evitar emergencias dentales en lugares y momentos no deseados es acudiendo a nuestras citas control.

Frecuentemente sucede que luego de haber culminado la etapa en la que teníamos dolor o molestia, o en donde se logró una mejora de la estética,no tenemos pendiente que necesitamos tomar medidas para evitar el fracaso de este tratamiento; una de esas medidas es el seguir visitando nuestro odontólogo cada 6 meses de modo que pueda revisar cómo anda todo, realizando una evaluación tanto clínica como radiográfica de la situación.

La segunda razón por la cual esta cita no debe ser olvidada es para que el dentista pueda re-pulir algunas restauraciones (empastes) que fueron realizados en resina incluyendo las realizadas para carillas o corregir ciertos puntos de contacto que no se encuentran en la posición ideal.

En el caso de los pacientes que utilizan prótesis removibles, cada tanto tiempo deben ir a la consulta para que el clínico observe el estado de la mucosa y de la prótesis e inclusive introducir la misma en un ultrasonido para una limpieza más profunda si lo amerita. Conjuntamente a las citas control también debemos seguir las instrucciones que nos da el rehabilitador para el cuidado de nuestras restauraciones en la casa tales como:

-La manera de como higienizarlas, ya que una mala higiene puede llevar al fracaso del tratamiento.

-Cuales alimentos debemos parar o reducir su consumo ya sea por su dureza o color.

-La utilización de placa o guarda nocturna en caso de que sea necesario.

Por estas y otras razones debemos tener esta cita en agenda; la manera ideal de hacerlo para evitar que se nos olvide con el tiempo sería colocarla antes de retirarnos de la clínica, luego de haber concluido los tratamientos en el área de rehabilitación bucal. Coloque su próxima cita para los siguientes seis u ocho meses.

