La antigua iglesia de Santa Bárbara

María Cristina De Carías

mariacristinaguizadocarias@hotmail.com

El párroco de la iglesia dio de nuevo la voz de alarma: la antigua iglesia se cae a pedazos. Lo que no logró medio milenio de inclemencias, lo está logrando la incuria de los estamentos gubernamentales, llamados a proteger y preservar nuestros tesoros nacionales que han pasado a ser patrimonio de la humanidad. Este grave descuido nos puede costar el que se le retire a la ciudad antigua de Santo Domingo la denominación de Patrimonio de la Humanidad. Parece que las autoridades o no están conscientes de esto, o no les importa. Cuando se trata de gastar dinero, fruto de un préstamo que todos pagamos, las obras y los contratistas se multiplican, y sabemos de las substanciales ganancias que esto genera. Empero, a la hora de emitir un dinero de la hacienda pública para una restauración tan necesaria, es otro el cantar. Todo el trabajo que se ha hecho en el perímetro de la Zona Colonial se desluce con este problema que pudiera ser solucionado de inmediato con voluntad política. La iglesia tiene problemas estructurales. Fue construida sobre arcilla expansiva, pero esto se puede solucionar y devolver a la iglesia su prístina belleza por haber sido el sitio del bautizo de Duarte.