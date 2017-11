Arte, agro y naturaleza

Yaniris López

Un primer vínculo visual relaciona el agro con las artes plásticas. Cuando se disfruta en persona de un hermoso paisaje campestre, una de las primeras frases que llega a la cabeza suele ser: “Es tan bonito que parece una pintura”.



Esa relación visual, que hoy día va de lo puramente estético a lo conceptual y a la crítica social, motivó al Comité de Damas de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) a crear en 1996 un concurso que, en palabras del presidente ejecutivo de la JAD, revalorizara el ambiente sano y límpido de las zonas rurales dominicanas y las acciones sencillas y positivas de su gente.



“Cuando decidimos hacer este concurso quisimos darle valor a la vida rural, a la vida agrícola, a la vida del campo, pero recogido por los artistas. Y no tienen que ser los artistas ya probados, sino también aquellos artistas que tiene esa virtud y nunca la han desarrollado. Y motivar a los noveles artistas, y a los no tan jóvenes, a recoger en el lienzo la vida del campo dominicano. Para nosotros fue esencial darle valor a la actividad productiva del campo. Más adelante vimos que muchas veces cuando uno va al campo no solo vive la siembra de yuca, sino también la naturaleza, el entorno”, coparte Osmar Benítez con LISTÍN DIARIO.



“Satisfacción natural” (2011, concurso XVI). Rafael Torres. Primer lugar. Y “A Dios rogando” (2013, concurso XVIII). Josefina Garrido. Tercer premio.



Este año, en su XXII edición, el Concurso Nacional de Pintura Agro y Naturaleza sigue motivando a los artistas a inspirarse y plasmar en el lienzo su particular visión del campo dominicano.

¿Cómo surge el concurso de pintura Agro y Naturaleza?

Sonia Besonias, gerente de Servicios de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), recuerda que como productora y miembro del Consejo Directivo de la entidad siempre pensó que la Junta debía dedicarse a otras cosas más allá de la producción y de la forma de ganar dinero, algo como buscar en la naturaleza la belleza del agro y plasmarla en el lienzo.

“Aprovechando mi condición de miembro sugerí que se realizara el concurso Agro y Naturaleza para pintar lo que se produce, los paisajes... El Consejo aceptó y en lo adelante un equipo muy bueno comenzamos a producir las metas”.

Besonias dice que le contó del proyecto a los maestros Guillo Pérez y Cándido Bidó y que estos les sugirieron también al maestro Amable Sterling.



“Y así surgió el equipo del jurado que evaluaría las obras”, expresa.



El primer premio de la primera edición se lo llevó en 1996 un joven estudiante de la Escuela de Bellas Artes que justo venía de un campo de Loma de Cabrera: Dustin Muñoz.



En la primera foto, Dustin Muñoz con la obra ganadora del segundo lugar en 1997. En la segunda, Dustin hoy día con la obra que le mereció el primer lugar de la primera edición del concurso.



De esa primera experiencia, Muñoz, ganador también del segundo lugar en la edición de 1997, cuenta que lo importante no era el dinero, entonces 10,000 pesos en incentivo. Él venía de ganar otro concurso de pintura en Casa de Teatro y el premio del público de la Bienal Nacional de Artes Visuales.



“Para los artistas jóvenes estos son los espacios para comenzar a darse a conocer. Si un artista joven invita a una exposición y nadie lo conoce, solamente podrá llevar a su familia y a sus amigos; pero cuando viene un concurso así, donde participan una diversidad de personas, vienen los familiares de los artistas, la prensa… No es solo el dinero. Quizá en lo que menos uno piensa es en el monto. Para el artista joven es un espacio para proyectar su obra. Justo cuando salió este concurso yo dije: A mí es que me corresponde ganar ese premio, porque mi papá es agricultor y a eso me dedicaba”, bromea.



Lo tituló “De las entrañas de la tierra” y distaba mucho del cuadro típico alusivo a las estampas campestres.

Porque no todo el contenido de las obras es inspirador o colorido. Mientras algunos artistas muestran la exuberante o bucólica belleza del cambo, otros se inspiran en la mirada triste del campesino, o recogen las expresiones sociales que acompañan las luchas campesinas y los problemas del campo, como la deforestación y la sequía.



“A veces se van casi a una interpretación cuasitrágica” del campo, dice el maestro Amable Sterling.



“Cortinas del bosque” (2016, concurso XXI). Joel Gonell. Quinta mención de honor.



Buena pintura, sobre todo

Tras la partida de los maestros Cándido Bidó (2011) y Guillo Pérez (2014), Dustin Muñoz y Mirna Ledesma acompañan a Sterling como miembros del jurado.

¿Qué criterios toman en cuenta para la selección?



“Lo importante es que sea buena pintura”, afirma Sterling.



La colección de la JAD, apunta el maestro de generaciones, constituye una buena selección que en el futuro servirá de referencia como una buena muestra de la pintura joven dominicana, “porque han participado siempre jóvenes talentos que ya son figuras reconocidas como Dustin Muñoz, Mirna Ledesma o Limber Vilorio, que hoy son estrellas del firmamento de la plástica dominicana”.

¿Qué pasa con las obras?

El concurso recibe entre 70 y 90 obras por año de artistas de todos partes del país. La JAD conserva los primeros lugares y la mención especial. La colección cuenta con algo más de 70 cuadros. Hasta el año 2016, indica Miriam Osoria, gerente de Administración, la JAD había expuesto 3,558 obras.



“Fuera del arrecife” (2016, concurso XXI). Pancracio Almonte. Primer Premio Naturaleza Cándido Bidó.



El maestro Sterling sugiere elaborar, en un futuro, un libro que recoja la colección y sirva de referencia y regalo.



El destacado muralista dominicano añade que es bueno destacar las motivaciones que tienen los jóvenes pintores de participar en el concurso.



“No es solo el dinero, es también la relevancia de pasar a ser reconocido. El artista cuando sale tiene la necesitad de ser reconocido como tal”, afirma.



Es un asunto de doble vía, observa Dustin, quien aprovecha para resaltar el trabajo desinteresado del maestro Sterling como miembro del jurado. Para los artistas, asegura, es una garantía de seriedad que una persona como él sea quien juzgue sus trabajos.



“No es solamente un conocedor del arte a nivel conceptual y teórico, sino docente y además un creador (y un creador del ámbito de la pintura). Todo eso le da tranquilidad al que participa en el concurso de que quien va a ser jurado es un conocedor de esto…”



Muchas de las obras que conserva la JAD se pueden observar en el edificio administrativo de la entidad.

DEL CONCURSO

La fecha límite de postulaciones de obras fue extendida hasta el lunes 4 de diciembre. La premiación y la inauguración de la exposición de obras será el 12 de diciembre. Se otorgarán un primer premio Agro Maestro Guillo Pérez y un primer premio Naturaleza Maestro Cándido Bidó, ambos con un valor de 75,000; un segundo y tercer premio de 50,000 y 30,000 pesos respectivamente; una primera mención de 10,000 en incentivo y cinco menciones de honor. La expo permanecerá abierta hasta mediados de enero en la JAD.

ALGUNOS PUNTOS DE VISTA

La visión de artista

“Aunque el concurso se refiera a la misma temática, siempre vamos a tener obras que lo que reflejan es la condición del artista que la hace. Y hay una diferencia del cielo a la tierra entre ellos. Cada quien quiere presentar su condición personal y en ese sentido es que tiene valor este concurso, porque resulta motivador, mueve a los estudiantes a querer participar y a proyectarse a través de él.

Siempre digo que, pensando en lo que dice Khan sobre la ética y que se puede traducir como ‘actúa de manera tal que lo que haces se pueda convertir en un ejemplo que haga todo el mundo’, que esto es un ejemplo de la JAD, en el sentido que si todas las empresas y todas las instituciones tuvieran un concurso de pintura, de arte sería un aliciente tan grande para los artistas que tuviéramos mejores artistas. A lo largo de 20 y pico de años este concurso se ha mantenido respaldando a los artistas”.

Amable Sterling, miembro del jurado desde 1996.

Acercar al artista al campo

“Uno de los principales problemas que siempre ha enfrentado el sector del agro es precisamente que no hay una intención, una motivación de las generaciones nuevas a involucrarse. Creo que uno de los grandes aportes del concurso Agro y Naturaleza precisamente es que ha traído a una comunidad joven muy activa, que está presente en los artistas, y se han acercado. Y creo que uno de los principales aportes que ha dado es que esos jóvenes que no necesariamente vienen del campo puedan conocerlo un poquito más, porque para hacer un proceso creativo el artista tiene que sumergirse en la realidad, y eso ha hecho una sinergia dentro de un grupo que no está vinculado frecuentemente con la agricultura y que nosotros necesitamos atraer, para que sea consciente de los retos, de los problemas que enfrenta la agricultura, a través de una expresión artística que puede tocar a diferentes personas. Una misma obra puede tocar a diferentes personas con un mensaje distinto”.

Olga Almánzar, gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la JAD



“Flor de mi pueblo” (2011, concurso XVI). Félix Lazala. Tercer premio.

Revalorizar el campo

“La gente de campo, la gente rural es generalmente bien intencionada. Son gentes sencillas, simples… Se abren. Esas cualidades de los habitantes de las zonas rurales, esas cualidades de los agricultores nosotros de alguna manera tenemos que hacer que la gente se entere, que la gente la conozca, que la gente pueda vivir lo que uno vive diariamente. Y hay muchas formas para expresar eso. Puede ser hacer giras y llevar a la gente a conocer cómo viven los agricultores, y convivir con ellos, y comer con ellos en el fogón y beberse el café en la taza de metal… y otra manera sería recogerla en el arte, recogerla en un lienzo, en las artes plásticas, la pintura, la fotografía. Pero cuando uno toma a un fotógrafo profesional y lo lleva a la zona rural, el fotógrafo a va tomar una imagen de lo que ve y va a quedar plasmado en lo que la cámara registra.

Cuando uno lleva a un artista, a un pintor, a recoger la vida de las gentes de los pueblos, de las zonas rurales, en adición a la realidad que ven sus ojos también está la impresión que le causa el campo a ese artista, entonces se expresa de manera que inclusive va mucho más allá de lo que una fotografía puede recoger. La pintura es expresión no solamente del pincel y el material, sino es expresión de lo que los ojos del artista ven, de lo que el alma ve.

Para nosotros era esencial promover la vida rural a través de las artes plásticas, porque son una expresión mucho más sublime, mucho más alta, que la fotografía. Cuando el artista pinta el río según el río y según sus sentimientos, y según su inspiración, te encontrarás con un río lleno de cosas que no tenía en la fotografía. Eso tiene un impacto en las personas que van detrás de las obras de arte, porque ven la expresión recogida de la vida rural pero con el alma de un artista.

Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD

Parte del comité organizador del concurso de pintura: Sonia Besonias, gerente de Servicios de la JAD; Miriam Osoria, gerente de Administración; el artista y jurado Dustin Muñoz; Osmar Benítez, presidente de la JAD; el maestro Amable Sterling; Olga Almánzar, gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas; y Rosario Almonte, gerente de Laboratorios de Cromatografía.