Xiomarita Pérez

“Que no me quiten el mo’quitero, que mi abuela lo dejó colgando, que no me quiten el mo’quitero, que mi abuela lo dejó colgando, que yo no sé cuándo va a ser la última vez que yo vea a mi abuela, que yo no sé cuándo será, dónde y por qué yo la veré. Lo’ sancudo’ Sanky Panky de tenguerengue, tienen un swing, tiene un dengue, debajo la mata de candongo, bailando sarandunga, a lo que duerme el sereno Facundo, que dice que la picá’ de mo’quito no le sabe a na’ (no le sabe a na’)” No es que estoy desquiciada, es que la primera vez que escuché “El mosquitero” y “La guayaba” fue en el mes de agosto de este año, cuando mi sobrino Pablo Oyarzo, pensando que yo estaba actualizada me preguntó que si yo conocía al intérprete. Mientras estaba organizando mi librero nuevecito, le digo que no y me dice, déjeme ponerle un video para que vea el trabajo que hace, que sé que le gustará y cuando escuché la música, vi el vídeo y “atencioné” las letras, me entusiasmé, porque envuelta en música, letras e imágenes no me quedó otro remedio que soltar los libros, bailar en el estrecho espacio que estaba y solicitarle a Pablo que me grabara un chin en la sala, atento a mí. Cuando escucho u observo la cotidianidad en las redes sociales, videos, poemas, música, canto y baile alusivos al día a día me da de to’, porque ese es el diario vivir, lo que identifica al ser humano y no hay que ir a la universidad para eso, es la tradición oral, es encompincharse con lo de uno. Pues, hoy me llegó la invitación “Riccie Oriach: Viaje al Infinito. Será un concierto y lanzamiento del Disco EP &Videoclip, su primer trabajo discográfico, el próximo sábado 25, en Mamey Librería, en el que Riccie estará acompañado de La Alucinante Banda.

Un EP es un disco que ni es un disco sencillo ni tampoco uno de larga duración, que incluye seis canciones y fue producido por Federico López Schaper. El video “Viaje al Infinito” fue dirigido por Yoel Morales. Entre otros colaboradores está Andrés Farías y las actuaciones a cargo de Judith Rodríguez, Laura Díaz, Mario Núñez, Leafar Brea. Éxitos a todo el equipo que se fajó!