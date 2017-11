Cómo añoro una manzana al año

Marta Quéliz

Quienes me conocen bien saben que la Navidad es una época que no me agrada. Sentimientos encontrados son los responsables de que la nostalgia se apodere de mí. Empero, esto no quiere decir que no la viva y la pase en familia, y sobre todo, que reconozca que la Navidad cambió. Eso la hace todavía más melancólica. No solo me pasa a mí. Mi compañero de trabajo, Robert Vásquez también me externó su sentir. De inmediato los recuerdos de mi niñez asaltaron mi mente y no pude evitar transportarme a aquellos tiempos en los que esperaba que llegara la Pascua para comerme una manzana, y quién sabe si tal vez no una entera. Tenían su auténtico sabor, el rojo que rinde honor a la época, y el dulce que alegraba esos buenos momentos en los que nos divertíamos sanamente con ‘cebollitas’, que eran los tiros que podíamos usar los niños sin gran peligro. Cómo olvidar ver a Luciano, un vecino muy cercano en nuestra amada Sabina, de Constanza, asando el puerco la mañana del día de Nochebuena. Cierro mis ojos y veo la forma en que mis hermanos y yo rodeábamos aquel escenario esperando un descuido suyo para ‘robar’ un cuerito o quizás untar un pan con la grasita que iba botando. El acierto tenía tanto sabor como el cerdo. Tampoco olvido a nuestra segunda madre Suna, picando una enorme cantidad de ensalada, o mi mamá buscándole un escondite a los dulces para que llegaran hasta la noche. Ufff cuánta nostalgia. Tanta que prefiero adelantar los tiempos y llegar al momento en el que nos habíamos mudado a la Capital, o cuando ya con más edad disfrutábamos de otros privilegios como ir a las celebraciones en otras casas luego de compartir en familia. Pero qué va. Tampoco logro desprenderme de esa melancolía que me persigue y no me deja amar y disfrutar la Navidad.

El solo hecho de recordar el merengue ‘Felix Cumbé’, himno de las fiestas de donde Tono, o el repertorio de piezas características de la época, me recuerdan que hoy de aquellos tiempos solo queda la música, los momentos vividos y por supuesto, los recuerdos. Sí, esos que acabo de citarles y que llegaron a mi memoria mientras compartía criterio con Robert, quien como yo extraña aquellos días en que seres queridos que hoy no están les daban sentido al festejo, sacarle el jugo al permiso que le daban en su casa para sentarse a ver de lejos los fuegos artificiales, bailar un buen merengue en vez de escucharlo hoy con nostalgia, pero sobre todo: añoramos comernos una manzana al año.