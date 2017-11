Un olor, un sentimiento

Pedro González

Santo Domingo

¿A quién no le ha provocado o evocado un olor concreto, algún recuerdo de su infancia? El aroma está directamente relacionado con nuestra conducta y estado de ánimo, pues un perfume puede lograr incluso a que cambiemos nuestra actitud hacia un hecho, situación o persona en concreto.



Aromaterapia y salud

Las personas otorgamos importancia a los olores. No es igual en todos, pero es una realidad verdadera. Nos evocan recuerdos y sentimientos, tienen un efecto directo en nuestra psique. No es extraño que la aromaterapia naciera como método para mejorar la salud mental y física de los pacientes. Las diferentes fragancias pueden provocar y evocar en nosotros distintas sensaciones que mejoran nuestro estado de salud. Los expertos consideran que el perfume se relaciona con diferentes factores:

Factor personal: el factor personal incide directamente en el olor. El estado de ánimo, la salud, el pH de nuestra piel, medicamentos que se ingieren, la propia química del individuo o nuestros mismos gustos afectan.

Factor climático: el factor climático también es vital, pues no es lo mismo el efecto de un perfume en regiones o épocas de excelso calor a otras más frías.

Factor ocasional: según el momento, podemos seleccionar un perfume u otro. No es lo mismo afrontar una reunión de trabajo que una cena entre amigos o un día rutinario de oficina. Nuestro mismo estado de ánimo se verá reflejado en la fragancia que usemos.

Los olores de nuestro mundo

En realidad, los olores nos conectan con el mundo. Una ciudad, una zona concreta, un lugar… todos ellos tienen diferentes aromas. Ya sea por la contaminación, el cuidado del lugar, la vegetación, etc., a cada lugar lo asociamos emocionalmente a una fragancia determinada.

Los olores nos conectan con nuestro pasado, pero también nos aportan gran información. Una alerta de peligro, una ocasión para luchar, una situación agradable… Los estudios científicos muestran que nos activan emociones de nuestro subconsciente, por lo que gran parte de las decisiones que tomamos están íntimamente relacionadas con el olor, junto a otros factores. El hecho de que los olores actúen sobre nuestra memoria y subsconciente nos permite hacer relaciones de lo bueno y lo malo según el olor, o lo agradable y lo desagradable, por ejemplo.

¿Aroma y memoria?

A sabiendas de que el olfato está relacionado directamente con la memoria, es una fuente enorme de aprendizaje. Los recuerdos ligados a nuestra memoria muestran que existe una conexión directa con el sistema límbico del cerebro. Entre las estructuras de este sistema encontramos aquellas, cuya función consiste en las respuestas emocionales, pero también aprendidas por la información guardada en nuestra memoria. Es decir, que reserva una buena parte de nuestra personalidad.

Uno de los órganos del sistema límbico es la amígdala, que conecta un olor a una emoción. Mientras tanto, el hipocampo lo relaciona con un recuerdo guardado en nuestra memoria.

Los recuerdos o los significados provocados por un olor varían dependiendo de las experiencias de cada individuo con él. Un olor que en principio puede ser agradable o tener un significado concreto para alguien, puede significar una cosa totalmente diferente para otra, por lo que el aprendizaje que se hace y la valoración dependerán de la situación a la que se asocia dicho olor.

Así pues, todos los estudios concluyen que el olfato está relacionado con los estados de ánimo, las emociones, los pensamientos y, en definitiva, nuestra propia forma de ser.

Tu perfume: tu marca

Bien es sabido que existe “la memoria olfativa’’, y que el olfato es un poderoso sentido que nos hace asociar los olores a personas, a momentos y a recuerdos a través de un proceso cerebral.

Este proceso nos permite comprender el hecho de que cuando alguien llega, ya sabemos de quién se trata antes de verla por su perfume. Eso nos permite entender el poder del perfume y como juega con nuestra personalidad. Aunque no es absoluto, expertos en aromas dicen que los perfumes hablan de ti, por ejemplo los florales (rosas, violetas, jazmín, lavanda, azahar); los eligen las personas romántica y delicadas. Los cítricos suelen asociarse a personas atrevidas, enérgicas y divertidas. También representan a personas naturales y espontáneas. Han sido los favoritos de muchas mujeres desde décadas y todavía hoy tienen gran público. Los perfumes orientales recuerdan a especias, inciensos, ámbar, almizcle o vainilla. Estos son perfumes que transmiten sofisticación, seguridad y elegancia. Además, estos perfumes evocan un aura misteriosa y seductora a la vez. A la hora de comprar tus perfumes, esto te da una idea de lo que quieres transmitir, de acuerdo a tu forma de ser.