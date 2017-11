Fraidelania Villar

Santo Domingo

1) Sigue latente. Hay legados y trayectorias artísticas que se quedan por siempre en nuestros corazones, uno de ellos es el de Selena Quintanilla, quien nació un 26 de abril de 1971 en Texas, y hoy día su talento sigue tan latente como al inició de su carrera.

2) De familia. Su pasión por la música nació desde muy temprana edad, por lo que siempre recibió el apoyo de sus padres. Prueba de este soporte y de que esta pasión corría también por las venas de su familia, es que inició cantando junto a sus hermanos Suzette y Abraham Quintanilla III. Quienes crearon una agrupación llamada Selena y Los Dinos.

3) Su primera producción. Contratada por una compañía discográfica de su ciudad, Selena graba en el año 1985 su primer disco. Lamentablemente este material no se llegó a vender en las tiendas, sino que después de su muerte en el año 1995, fue lanzado al público bajo el nombre de Mis Primeras Grabaciones. Un año después, específicamente en 1986, graba por fin su segundo disco titulado Alpha, el cual sí se pudo distribuir.

4) Sus estudios. Con el paso de los días obtuvo mucha demanda y compromisos que chocaban con su vida estudiantil, por lo que tuvo que terminar sus estudios secundarios por correspondencia.

5) Origen humilde. Sus padres emigraron desde México hacia Estados Unidos en la década del 50, por lo que su padre mantuvo a la familia trabajando como obrero en ciudades circundantes. Los primeros pasos de Selena como intérprete, se remontan a su infancia, cuando su padre la hacía actuar con sus hermanos en el restaurante que después dirigía.

6) Una nueva disquera. Después de que su música fuera bien acogida en su comunidad, la discografía EMI se interesa en ella y decide contratarla.

7) Primeros reconocimientos. El primer gran reconocimiento de Quintanilla fue en 1987, cuando en su comunidad recibió un galardón como mejor vocalista femenina, en los Tejano Music Awards.

8) En la moda. No solo se destacó en el ámbito musical; incursionó en el mundo de la moda, lanzando su propia marca. En 1994, Selena comenzó a diseñar y manufacturar su línea de ropa, abriendo dos boutiques llamadas 'Selena Etc.', una en Corpus Christi y otra en San Antonio.

9) Gran distinción. En la década de los noventa, Selena era seguida y reconocida en los países de habla hispana, y en 1993 gracias al alcance que logró su álbum: Selena Live! recibió un Grammy en la categoría mejor álbum de música mexicana estadounidense.

10) Uno de sus deseos. su gusto por la moda la reflejaba en sus vestuarios. Quintanilla soñaba con asistir a una escuela y estudiar diseño de modas. Se encargaba del vestuario de cada una de sus presentaciones, sobre todo, le gustaba pegar bisutería a sus botas y cristales swarovski a sus sostenes.

11) Álbumes. Entre los discos que grabó la inolvidable Selena, además de los ya citados están: Preciosa, Dulce amor, Selena, Ven conmigo y Entre mi mundo.

12) Haciendo historia. Selena Quintanilla se coronó en Premios Lo Nuestro, ganando un total de 10 trofeos desde el año 1992. El último galardón fue póstumo en el año 1996, en la categoría de Tributo Especial.

13) Pantalla chica. Además de su gran influencia en el ámbito musical, Selena Quintanilla tuvo la oportunidad de participar en la televisión, entrando al mundo de la actuación, gracias a su participación en la novela Dos mujeres y un Camino, estelarizada por Erik Estrada. En esta producción también se destacaron importantes actrices y cantantes como Laura León y Bibi Gaytán.

14) Géneros La reina del tex-mex, fue una cantante que nació en Estados Unidos, pero de familia mexicana. Poseedora de una gran versatilidad. Logró desarrollar géneros musicales como: el tex-mex, la ranchera, la balada, el pop latino y la cumbia mexicana.

15) Junto a Jhonny Depp. Debutó en el cine junto a Jhonny Depp y Marlon Brando. En 1994 Selena actuó en la película Don Juan DeMarco en donde interpretó a una cantante. Participación que la hizo sentir muy orgullosa.

16) Rompió con el machismo. En sus inicios con el grupo Los Dinos no todo fue color de rosas, siendo criticada en muchas ocasiones por cantar música tejana, un género dominado solo por los hombres de la época.

17) En furia musical. Otra de las oportunidades que pudo disfrutar en vida, fue asistir en el año 1994 a los premios Furia Musical, en donde actuó junto a Los Dinos, y tuvo el privilegio de presentar y entregar un merecido reconocimiento a Los Tigres del Norte y al cantautor mexicano Marco Antonio Solís, ‘El Buki’.

18) Su pareja. En el año 1992 La Reina de la Música Latina, se casó en secreto con el guitarrista de Heavy Metal Chris Pérez. Esto por no contar con la aprobación de su padre, que tiempo después terminó por aceptar esta relación. Diez años después su esposo Chris Pérez, escribió un libro en su honor llamado Para Selena, con Amor.

19) Ganancias. Gracias a su talento y dedicación obtuvo buenas ganancias. La revista Hispanic Business reportó que en su momento, la tejana había ganado $5 millones de dólares, gracias a su boutique “Selena ETC”.

20) Triunfos. Se convirtió en una de las mujeres con más triunfos en la historia de los Tejano Music Awards. En total sumó 36 trofeos desde el año 1986, y nueve veces consecutivas ganó en la categoría Mejor Vocalista Femenina.

21) En su honor. Tras su muerte, la revista People lanzó un especial en inglés y en español. La edición en español se agotó rápidamente y fue reeditada seis veces. Tal éxito provocó la creación de People en Español.

22) No se creía sexy. Siempre se sintió libre de utilizar crop tops, faldas cortas y pantalones entallados. Pero por extraño que parezca, confesó en diversas entrevistas que no se consideraba ‘sexy’ e incluso le molestaba que la catalogaran como tal.

23) Una fragancia. El espíritu emprendedor de Quintanilla, la llevó a querer crear una fragancia con su nombre, ella viajaría a Brasil para idear el proyecto asesorada por profesionales. Deseo que al final no pudo concretarse.

24) Con amor prohibido. Su disco Amor Prohibido se colocó entre los más vendidos de todos los tiempos. El videoclip de la canción con el mismo nombre, fue grabado en el Joshua Tree National Park, en California.

25) Aporte musical. Se destaca por ser la primera cantante en denominar formalmente a la tecnocumbia como aquel género que se propagaría años después en México, Centro América y en el sur del continente.

26) Profesión. Dentro del corazón de esta reina de la música latina, quien no tomó clases presenciales por sus compromisos, estaba el sueño de ser diseñadora de modas, deseo que no cumplió. Aunque no lo crean, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Miramar, California; por extraño que parezca.

27) Un día para ella. Un 16 de abril nació Selena y esta fecha fue nombrada el Día de Selena, en el estado de Texas por el entonces gobernador George W. Bush, quien luego se convertiría en presidente.

28) Entre sus éxitos. Muchas canciones tocaron y siguen tocando el alma de millones de seguidores, quienes se dejaron atrapar por las letras de sus exitosos temas: Como la flor, La carcacha, Amor prohibido, El chico del apartamento 512, No me queda más, Bidi bidi bom bom, Fotos y recuerdos, Si una vez, Techno cumbia, I Could Fall in Love, Tú solo tú y Dreaming of You.

29) Museo. La 'Reina del Tex Mex' fue honrada en su lugar de nacimiento con una muestra en The Lake Jackson Historical Museum, con piezas del coleccionista Frank Herring. Aquí permanecen sus fotos, revistas y vestuarios.

30) Comidas favoritas. Siempre se interesó por la cultura mexicana, y eso incluía la comida típica. En una anécdota contada en el libro ‘Selena: su vida después de la muerte’, hace mención de su devoción hacia los tacos. También era fanática de las golosinas y las cosas dulces, tenía una debilidad por los chocolates y aseguraba que comía todo lo que quería.

31) Discos vendidos. Se ha destacado por ser una de las latinas con más discos vendidos, solo después de Gloria Estefan, Jennifer López y Shakira.

32) Triste partida. El 31 de marzo de 1995 fue apagada la luz de esta inolvidable estrella, quien fue asesinada por Yolanda Saldívar presidenta de su club de fanáticos, cuando le propinó un disparo en la espalda al enterarse que Selena la desvincularía de su firma.

33) Último escenario. Su último concierto fue en el Astrodome de Houston, donde reunió a más de 67,000 personas el 26 de febrero de 1995. En 2015 se supo que se ha estado ideando un holograma, el cual saldrá de gira y revivirá sus rasgos más significativos.

34) En honor a ella. Es cierto que todas las famosas que se han inspirado en Selena han tenido mucha suerte, incluso las que llevan su nombre. Es el caso de Selena Gómez, quien se llama así por la admiración que sus padres tenían por la ‘Reina del Tex-Mex’.

35) Una Adaptación. Una de las mejores adaptaciones la realizó Jennifer López, quien conquistó Hollywood y ganó su primer millón de dólares, gracias a este papel.

36) Grandes duetos. Selena hizo un dueto con el grupo Street Boyzz, con el cual grabó la canción titulada "Donde Quiera Que Estés", que fue lanzado en el álbum del mismo nombre en 1994. La canción alcanzó la posición número uno en el top musical latino. Además Quintanilla grabó el gran éxito Buenos Amigos junto al reconocido cantautor salvadoreño Álvaro Torres.

37) Un sello postal. Para honrar a Selena se emitió un sello postal con su rostro, como parte de una serie llamada Latin Music Legends.

38) Figura de cera. En el museo de Madame Tussauds de Hollywood fue expuesta una figura de cera de la ‘Reina del Tex-Mex’.

39) Después de su muerte. A poco más de dos décadas de su muerte, Selena sigue siendo una de las cantantes que continúa en los privilegiados lugares de los principales charts, y sus discos se siguen vendiendo por millones.

40) En el paseo de la fama. Son muchos los logros de esta estrella y miles los reconocimientos y homenajes que se le han hecho. Uno de ellos es un monumento que se construyó en su honor en Corpus Christi, Texas, lugar de su asesinato, donde acuden sus fans para recordarla. También se realizó el álbum póstumo Dreaming of You, el cual vendió cinco millones de copias, convirtiéndose en triple platino. Recientemente se colocó en su honor una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Los Ángeles, recibida por su hermana Suzette, y Chris Pérez, quien fue su esposo. Estrella número 2.622, situada frente al histórico edificio de la discográfica Capital Records, durante una ceremonia que acogió a centenares de fans. Numerosas figuras musicales de carácter internacional, como Thalía, Gloria Estefan y Carlos Vives han participado en homenajes póstumos en su memoria, quienes también se han inspirado en su trayectoria.