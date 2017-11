Multan a 6 checos en Kazajistán por usar trajes de baño al estilo “Borat”

AP

Praga

Seis turistas checos que lucían trajes de baño diminutos al estilo del personaje “Borat” creado por Sacha Baron Cohen fueron detenidos en Astana, la capital de Kazajistán.

Los hombres, con los “mankinis” verde limón y pelucas negras, querían tomarse una foto delante del cartel de “I Love Astana”.

Pero la policía local intervino, arrestándoles e imponiendo multas de 68 dólares a cada uno por desorden público, de acuerdo con el portal kazajo informburo.kz.

El traje de baño se popularizó cuando Baron Cohen, interpretando al presentador televisivo ficticio kazajo Borat, lo lució en la película del 2006 "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan."

Esa cinta ofendió a muchos en Kazajistán, que consideraron que mostraba al país como retrógrado y degenerado.