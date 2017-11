Lavinia Del Villar

lavinia375@hotmail.com

Tenemos la convicción de que la tan temida muerte es el final de los sufrimientos terrenales, y que si Dios nos da un chance descansaremos en paz.

No habrá miedo a maleantes ni riesgo de ladrones; solo nos llevamos buenas obras para presentarlas al Padre, o deudas que no cubrimos aquí y que Él nos cobrará allá. Por eso oímos decir que debemos estar en paz con la justicia divina porque no sabemos cuándo nos tocará partir. Sin embargo, los que permanecemos en pie cuando los nuestros parten primero, queremos recordar con dignidad nuestros difuntos y por consiguiente adornamos las tumbas con detalles alusivos, muchas veces con el deseo de que los demás sepan que nos ocupamos de nuestros muertos y que no nos olvidamos de ellos. Pero parece mentira que ni en la tumba se respeten las pertenencias. Allí también nos cuesta levantar rejas de hierro para evitar que se roben las flores, los floreros, los crucifijos, los santos, los velones, y cualquier otro detalle que hacen de esta última morada agradable a la vista de los demás. ¡Rejas y candados hasta en el cementerio! La tumba de mi abuela materna está en el suelo, así que no tiene rejas, y cada vez que voy a visitarla pongo un florerito con algunas flores, como me enseñó mamá, que nunca encuentro cuando vuelvo al camposanto. Hay algunos expertos que aún con las rejas de hierro, lanzan anzuelos para pescar y sacar los enseres de las capillitas de los nichos. ¡Qué barbaridad! Hay de todo en la viña del Señor, o mejor dicho, hay ladrones en todas las esferas de nuestra sociedad, mientras más altas más sofisticada la estrategia, pero de que están en todas partesÖ no hay quién lo dude.