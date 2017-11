De nuevo el Viernes Negro

María Cristina De Carías

Emma confeccionó una lista de lo que va a comprar el Viernes Negro. Esta es una táctica comercial empleada en Estados Unidos para salir de la mercancía que no se ha vendido en el año. En nuestro país fue introducida hace pocos años. Piensa invertir su doble sueldo en este día de baratillos. Como la situación no está para despilfarros, este día de rebajas le conviene a mucha gente. El problema es que la mayoría no obtiene su doble sueldo, sino en diciembre, lo que hace difícil comprar en noviembre, a menos que se endeuden, lo que hace la mayoría del pueblo dominicano, desafortunadamente. No todos los patrones están dispuestos a adelantar la doble paga de diciembre, claro que Emma es especial y yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Lo que quisiera es poder leer la lista, para ayudarle a invertir su dinero juiciosamente, pero sé que no me la mostrará, por más que me empeñe. Decidí utilizar otra táctica y me puse a enseñarle los anuncios de las rebajas, para mi decepción, no soltó prenda, así que seguiré con la incógnita hasta que vuelva de su ronda de compras. Mientras tanto estamos ocupadas sacando los objetos navideños, no porque vayamos a decorar la casa desde ahora, sino porque corremos el peligro de que no hayan luces de Navidad ni bolitas, a la hora de montar el arbolito, el primero de diciembre. El comercio adelantá la Pascua y quiéralo o no, hay que comprar por adelantado.