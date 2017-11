La creatividad llega hasta el techo

Jaclin Campos

jaclin.campos@listindiario.com

Santo Domingo

El techo de una habitación u oficina no tiene por qué ser solo una aburrida superficie en la cual colgar luces y abanicos. Existen formas variadas de decorarlo y darle un toque especial.

Las alternativas para hacer que la cubierta de un espacio llame la atención incluyen crear un cielo raso (o falso techo) y jugar con colores, texturas, formas, luces y volúmenes.

De acuerdo con la arquitecta Carolina García Marcano, para decorar techos puedes utilizar materiales como madera, yeso, vinilacrílico, metal, vidrio y plafones, entre otros elementos.

Los espacios destinados a departir y conversar (salas, comedores, terrazas, entradas y estudios) resultan ideales para jugar con los techos.

“Jugar con luces y ambientes distintos crea una respuesta sensorial única a la hora de estar en un espacio armonioso”, comenta García Marcano.

¿Estás pensando en decorar la cubierta de alguna habitación de tu casa? Antes es importante estudiar todo el panorama: la decoración, el espacio, la luz y la ventilación.

García Marcano informa que la altura no debe ser inferior a los 2.20 metros porque el lugar podría causar una sensación de claustrofobia.

“Una respuesta a un lugar bajito es usar una fosa a la hora de diseñar o jugar con volúmenes en los techos”, sugiere la arquitecta.

Toma en cuenta los techos a la hora de decorar tu hogar u oficina y volverás a cantar con gracia: “Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba...”.

Para un ambiente más interesante y completo, diviértete usando diferentes colores (¿por qué limitarte siempre al blanco?), texturas, volúmenes, materiales y luces.

La arquitecta Carolina García explica las ventajas de cada uno de esos recursos:

* Colores: usa colores claros para crear espacios calmados y más amplios. Los colores oscuros, por el contrario, achican la vista. Juega, además, con huecos y luces para crear diferentes atmósferas.

* Texturas: tener diferentes tipos de terminaciones (las puedes lograr con pintura, con vinilos o empapelados) da un toque divertido al techo.

* Formas: utilizar formas puras o proyecciones de pisos, muebles o espacios es una excelente opción para crear una proyección visual a un espacio.

* Luces: una excelente respuesta es usar mangueras led y ojos de buey, así como luminaria puntual para crear diferentes escenarios en un mismo espacio. Es importante utilizar luces adecuadas para las actividades que se realizan en el lugar. Si el techo no es muy alto no uses lámparas largas.

* Volúmenes: subir y bajar volúmenes ayuda a crear movimiento y dar forma a un ambiente acogedor y divertido.

Materiales

* Madera: si el espacio es pequeño, lo mejor es usar maderas claras o pintadas de blanco. Deben de estar tratadas para su mantenimiento.

* Yeso: pintado de blanco da un toque de contemporaneidad. Si vas a colocar luces o bocinas debes reforzar las áreas donde van los perfiles.

* Vinil acrílico: es una buena herramienta para la hora de cambiar la imagen de un espacio. Es importante siempre verificar si hay filtraciones.

* Metal: es un arma útil a la hora de crear un aspecto moderno y contemporáneo. El costo puede ser elevado, pero tiende a ser duradero.

* Vidrio: perfecto para espacios con grandes vistas, exteriores y demás. Es importante usar vidrio de alto impacto. Lo verás con frecuencia en restaurantes y hoteles, y requiere mucho mantenimiento.

* Plafones: pueden ser de diversos materiales y texturas o también poseer terminaciones limpias. Existe una gran gama de opciones en el mercado. Son adecuadors para áreas como recepciones y espacios comerciales.

