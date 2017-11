Traje típico 'al son de las mariposas'

Rosanna Herrera

Especial para LD

Santo Domingo

La especie conocida como ‘Mariposa Monarca’ de Santo Domingo inspiró en esta ocasión al diseñador Leonel Lirio para hacer que Carmen Muñoz, pueda abrir sus alas hacia el éxito, como Miss República Dominicana 2017, representando al país en Miss Universo, este año.

La creación buscó lograr la similitud de su diseño en la técnica de sublimación digital, partiendo de sus originales pintados que, sobre las alas, hacen la diferencia entre el macho y la hembra.

“Nuestra Monarca se alimenta de la planta conocida como algodoncillo, llamada en el argot popular Doña Sónica y tiene como peculiaridad que no es una especie viajera, pues no vuela sobre el mar, pero es la misma que habita en Jamaica, famosa en México, Estados Unidos y Cánada, aunque la nuestra no ha recibido mayor difusión, quizás por falta de conocimientos e incentivos hacia esta variedad de bellas lepidópteras, insectos multicolores que adornan los campos y hacen inolvidables sus vuelos sobre las ciudades, breves pero muy hermosos, visualmente hablando”, explica detalladamente el diseñador.

Lirio dice que las mariposas, por excelencia son consideradas por los ambientalistas como el indicador cuando hay contaminación ambiental, pues desaparecen por esta razón. “De esta forma rendimos homenaje a una causa común: La preservación del planeta”, puntualiza.

La Mariposa Monarca de Santo Domingo (Danal cleophine megalippe) no ha querido perderse la fiesta del Miss Universo en Las Vegas, porque su belleza y gran colorido la hacen digna de ese gran escenario, así que escogió a Carmen Muñoz, para acompañarla en su gran compromiso, vestida de gala con sus lunares en blanco y negro sobre brillante fondo naranja, coronada con un tocado de Luis Rivas, en el que sus alas le dan el realce que la distingue y la hace única en su especie.