Mi página de folklore

Xiomarita Pérez

Estoy muy entusiasmada con mi página Web, cuyo contenido es de folklore dominicano. Desde el año 2013 estoy trabajando en ella y aunque el contenido es variado, ahora es más gráfica, está más organizada. Por ejemplo, si quieres saber de algún tema que tiene que ver con el folklore o la cultura tradicional lo encontrarás en la etiqueta “Manifestaciones culturales”, estando en ese espacio las categorías Folklore social, Folklore infantil, Carnaval, Catolicismo popular, Creencias populares, Culto a la muerte, Cultura urbana, Costumbres y tradiciones, Navidad, Medicina folklórica, Arquitectura, Artesanía, Música y baile, Gastronomía, Expresiones orales, Indumentaria, Instrumentos musicales. Existen otras etiquetas como Folcloreando, que incluye mis columnas semanales; Folklore del mundo que trata de todo lo que tiene que ver con la cultura de cada país. También Las cosas de Xiomarita, que trata sobre mis espontaneidades y los vídeos de esas manifestaciones que vivo hurgando, respetando los hechos que realizan los hacedores o portadores tradicionales. La página es informativa, educativa y con toque humorístico, es la cotidianidad que la hace diferente a otras. Escribo de una forma que me entienden los dominicanos, en un lenguaje sencillo, pero también de otros países, por lo que trato de escribir las palabras nuestras con su significado en otros países. El asunto es que nos entendamos y aprendamos de ustedes y viceversa. Nunca leerán nada que tenga que ver con política u otro tema que no nos aporte en lo absoluto. Hay una etiqueta de Libros virtuales, que será de mucha utilidad, como el Calendario de fiestas móviles, el Consultorio folklórico, Navidad dominicana, etc. Pueden entrar a Xiomarita.com, folkloredominicano.net o folkloredominicano.com, el cual está enlazado con este periódico. En el 2018 cumpliré 50 años trabajando el folklore y 30 años en el periodismo. En estos quehaceres no me he detenido, he utilizado el periodismo para difundir el folklore en todas sus vertientes, ha sido una pasión de años y jamás me arrepentiré, porque dejaré un legado tangible, gracias a los que me han apoyado en este recorrido permanente, a mis hijas, a los colegas periodistas y a los portadores de tradiciones que sin ellos no podría hacer un trabajo enriquecedor.

Este material que coloco a su disposición se alimenta de mi fondo documental biblio hemerográfico, fotográfico y videográfico que es de gran utilidad para las personas interesadas en conocer sobre la cultura tradicional y popular.