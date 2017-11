Creativo David Droga de visita en el país

Redacción La Vida

Santo Domingo

Conocido como la persona más influyente en los últimos 10 años en innovación y creatividad mundial, David Droga visita República Dominicana, en lo que define un viaje de mucha emoción.

Viene invitado por la gente de WE (Workshop Experience), que lo trae por primera vez al país para dar hoy un ‘Workshop’ a solo 80 personas, quienes tendrán el privilegio de conocer de cerca el portafolio de conocimientos que posee Droga, considerado un prodigio, ya que comenzó su carrera en publicidad a los 18 años y a los 19 ganaba su primer León de Cannes.

Es importante destacar que WE es un concepto creado por Johanna Peguero y está concebido para acelerar el nuevo ‘marketing’ en República Dominicana mediante ‘workshops’ dirigidos por personas influyentes en el ámbito mundial interactuando de manera cercana y práctica con personas en capacidad de generar cambios en sus áreas de influencia. Es apoyado por Partners Ogilvy y abierto a todos los que ven la posibilidad y la necesidad inminente de evolucionar.

La creatividad

“Son las emociones las que mueven el mundo, no te quepa la menor duda”, dice Droga en declaraciones reseñadas en las principales publicaciones de ‘marketing’ y negocios alrededor del planeta.

“En los negocios nos encontramos con dos tipos de personalidades: por un lado, aquellos que tienen los pies sobre la tierra, los hombres que siguen la fuerza de la lógica; ellos son los que hacen que las cosas se lleven a cabo. En la otra esquina están los que ‘sueñan despiertos’, que son los que crearán las revoluciones, los que propiciarán las innovaciones, los que provocarán las emociones; esas que mueven el mundo”, enfatiza.

Dice que los soñadores crearán todo aquello que los tipos lógicos no serán capaces de crear, pero al final se necesitan los unos a los otros porque serán los racionales quienes sacarán adelante las ideas.

Y hablando de ideas, Droga afirma que la idea estaba ahí y que no se afana en crear algo para que la gente diga: “Vaya, qué tipo tan inteligente”. Aspira a generar ideas interesantes y que tengan impacto, pero eso no se consigue tratando de ser el más “loco” o el más efectista, se logra observando con detenimiento las cosas más simples, las que tienes enfrente. Sostiene que a veces la gente está tan preocupada por mirar más allá del horizonte, que olvida revisar lo que hay dentro de este.

El innovador

“Se trabaja muy duro en no ser diferente, en no querer romper el molde. Se arriesga poco, no hay novedad. Suele pensarse que una campaña será mejor si cuenta con muchos millones de dólares para su realización, eso es un error: la inversión monetaria no te garantiza que el mensaje que estés transmitiendo tenga impacto”, comenta.

Su visión

Sobre Droga se puede resaltar que es un ‘rockstar’ de la industria, principalmente por la admiración que genera; porque al hablar con él, enseguida se nota lo accesible que es, una persona muy agradable.

El creativo afirma que en Australia aprendió a ser audaz y aguerrido; en Asia el valor del trabajo duro; en Londres la sutileza de la ejecución, y en Estados Unidos descubrió la escala que puede tener el negocio. Algunos trabajos icónicos que Droga empezó a crear casi inmediatamente cuando fundó su agencia, como el graffiti en el Air Force One, el edificio que propusieron para GE en los Juegos Olímpicos de Beijing o la iniciativa de caridad Tap Water Project, han sido un faro de luz en una industria que necesita innovar siempre.

“Me conmueve mucho el impacto que podemos tener como industria. Me importa mucho dejar atrás un rastro de bien”, expresa Droga en relación con el Tap Water Project, donde rompió los records de recaudación con Unicef con una idea simple y audaz: cobrar durante un día el agua en los restaurantes de Nueva York y donar ese dinero para quienes no tienen acceso a agua limpia. “En el lugar correcto y con las oportunidades correctas, es maravillosa la publicidad”, afirma.

Además, explica que la comunicación puede ser tonta y divertida, pero también ocuparse de cosas importantes y necesarias. “El otro día pasé por una oficina y había dos creativos discutiendo sobre quién ganaría una pelea: un pavo o un águila calva, cuenta. Tenía que ver con algo del trabajo: les estaba pagando para tener esa conversación. En la habitación siguiente había una conversación sobre cómo reducir el suicidio adolescente”.

En la ceremonia final de Cannes Lions 2017, Droga recibió el Lions of ST Mark por su aporte a la industria (el más joven en recibirlo) y dio un breve discurso. Además de dar los agradecimientos y reconocimientos pertinentes, el creativo aprovechó para dar un pequeño consejo a sus hijos, ya que son: “Las únicas personas de la habitación que aún no decidieron qué quieren hacer con sus vidas”.