¿Qué tan rápido puedes pensar? Averígualo con el reto de las tazas de café

Cada día en las redes sociales se ven retos, y dependiendo de su contenido podrían llegar a hacerse virales.

Hace unos días una usuaria de la red social Twitter publicó un acertijo de rapidez mental que consiste en vaciar una café en una especie de laberinto, y la persona debe decir lo más rápido posible a cuál de las cuatro tazas llegará la bebida primero.

El juego fue publicado el pasado 9 de noviembre por la cuenta de “@_herbeautyxo”, y tiene más de 2,000 respuestas en la red social.

Aunque el desafío parezca sencillo, no lo es tanto. ¿A cuál de las cuatro tazas llegará primero el café?

Let’s see who’s brain works ?? who gets coffee first ? ???? pic.twitter.com/CqCtIeKVsJ