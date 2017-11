Dispositivos que ayudan a llevar una vida “fitness”

Dafnee De Frías / Especial para LD

Santo Domingo

La tecnología ha sido parte importante de la revolución del “fitness”. Tanto los equipos de entrenamiento, la ropa y calzado, programas de ejercicio, los dispositivos electrónicos y hasta la nutrición se han visto afectados positivamente por los avances tecnológicos.

Así sea una aplicación de conteo de calorías para un celular inteligente o un monitor del sueño, un atleta promedio dispone de al menos tres dispositivos inteligentes que le aseguran un mejor manejo o control de su progreso y rutinas.

Pero no todos los equipos se utilizan para monitorear los ejercicios. Algunos, en su mayoría, sirven para hacer que los entrenamientos resulten más placenteros. Desde aquellos que se usan para escuchar música, los que ayudan a mejorar lesiones, los que facilitan la preparación de alimentos saludables y los que llevan el control del peso, grasa y masa muscular.

En vísperas del tan esperado “Black Friday” o “viernes negro”, hemos seleccionado las herramientas de 2017, con el fin de que aproveches los especiales que se avecinan:

3 speed vibrating foam roller for muscle (rolo de foam para músculos con 3 velocidades de vibración) - US$179.00

Todo atleta tiene el riesgo de sufrir lesiones. Una forma fácil y práctica de evitarlas o de mejorarlas es utilizando un rolo de foam para aflojar y alargar los músculos. Al usarlo obtienes una mejor flexibilidad, aumentas la circulación, calientas el cuerpo antes de entrenar pero sobre todo reduces el dolor muscular y la rigidez para una mejor recuperación.

Monkey light led bike wheel (luces LED para ruedas de la bicicleta) - US$58.00

La seguridad siempre es importante cuando se realizan actividades deportivas y mucho más si son al aire libre y de noche. Estas luces LED no sólo te harán visible en la oscuridad, sino que también crean imágenes espectaculares y animaciones en las ruedas de las bicicletas. El sistema es impermeable y proyecta luz a ambos lados. Posee un programa descargable con el que pre-diseñas las imágenes que se presentarán.

Audible rush bycicle speaker (bocinas para la bicicleta) - US$20.00

El uso de audífonos cuando montas bicicleta podría interferir con tu seguridad. Estas bocinas se ajustan al manubrio o manilla de la bicicleta sin aportar mucho peso en ella. Poseen un compartimiento para guardar el celular, ya que la misma se conecta por Bluetooth al equipo.

Ofrece un sonido stereo de alta calidad y utiliza baterías regulares.

June UV detector (detector de rayos ultra violeta) - US$99.00

Más parecido a una pieza de joyería que a un dispositivo electrónico. Este brazalete mide la exposición al sol de quien lo usa. Posee un sensor UV que da seguimiento a la cantidad de rayos de sol que recibes en la piel, enviando una alerta cuando la misma excede los niveles de seguridad, según tu tipo de piel. Ideal para los que entrenan al aire libre.

Trae dos pulseras, una de piel y una de silicón para deportes y actividades acuáticas.

Finis DUO underwater MP3 player (tocador de MP3 a prueba de agua) - US$99.00

La música juega un papel importante en los entrenamientos. Gracias a ella, cualquier clase, asi sea de levantamientos de pesas o un circuito de intervalos, puede resultar más agradable, además de tener un factor motivador. Quizás pienses que esto no sea posible cuando nadas, sin embargo el tocador de música Finis está diseñado exclusivamente para nadadores.

Haciendo uso de la conducción ósea, transmite el sonido al oído interno a través de los pómulos, rompiendo la barrera del agua y sin necesidad de tener unos audífonos puestos.

Fitbit charge 2 (monitor de pulsaciones y medidor de calorías) - US$149.00

Monitor automático de las pulsaciones y de las calorías que gastas durante el día. Podría servir como guía durante tus entrenamientos para aumentar la quema de grasa, intensificar los movimientos cardiovasculares y retarte a ti mismo.

Con su aplicación podrás llevar un calendario de tus actividades, record de tus logros, monitoreo del sueño e incluso programar la alarma despertadora.

Jabra elite sport wireless earbuds (audífonos inalámbricos) - US$200.00

Un par de audífonos forma parte del Kit del corredor, ya sea para escuchar música, un libro electrónico o las indicaciones de un entrenamiento programado. Los audífonos Jabra Elite ofrece una experiencia única de sonido. Su sistema inalámbrico, conectado por Bluetooth, garantiza una calidad superior tanto en audio como en llamadas.

Spiral slicer procizion vegetable (cortador de vegetales eléctrico) - US$17.00

En el mundo de la salud no sólo existen los ejercicios. La gran parte de los resultados se obtienen con una alimentación balanceada. Este aparato sirve para felicitarle la vida a aquellos que preparan sus comidas. Con él puedes lograr los espirales perfectos de vegetales y sustituirlo por las harinas.

Garmin vivifit 2 (reloj monitoreador de actividades) - US$53.00

Este dispositivo posee ciertas características únicas que le permiten mostrar el nivel de ejercicios según su intensidad, la información del usuario, el cronómetro, la detección de actividades, la cuantificación del sueño y la emisión de alertas de inactividad. Además es resistente al agua por lo que se adapta con facilidad a cualquier deporte.

MyZone belt (Cinturón para monitoreo de actividades) - US$115.00

Hay quienes prefieren tener sus brazos libres, sobre todo si en el entrenamiento que practican realizan muchas flexiones de muñeca. Este cinturón, además de mantener un récord de tus actividades, busca mantenerte en la zona naranja donde quemas la mayor cantidad de calorías por actividad. Utiliza una aplicación descargable en tu celular donde irás viendo los resultados obtenidos en vivo.

Al igual que con otros dispositivos, con éste podrás conectar con amigos y realizar retos grupales.

FitBit aria 2 (balanza inteligente) - US$130.00

No es secreto para nadie que pararse sobre una de éstas puede ser angustioso y mucho más si al hacerlo no sólo te dirá cuantas libras has ganado o perdido, sino también el porcentaje de grasas y el índice de masa corporal o IMC. Su conexión wi-fi le permitirá enviar tus resultados a tu creo privado, por lo que, aunque te subas en ella delante de mas personas, sólo tu podrás ver los valores.