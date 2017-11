No le des valor a lo que es material

Sam

Santo Domingo

Caminando solo por las calles de la ciudad, el niño limpiabotas se detiene asombrado observando un lujoso vehículo, pero el pequeño detalle que nunca pudo olvidar fue cuando el dueño, sin mediar palabras, sacó de su bolsillo un pañuelo, no para limpiar su rostro, sino para limpiar una huella que antes en su lujoso vehículo alguna persona dejó. Hoy hombre, aquel niño limpiabotas disfruta cada día de esa imagen que guardó, porque a diferencia de su nuevo deportivo pudo escapar de la pobreza, pero su humildad jamás la dejó. No es que no disfrutes tu riqueza, es que simplemente te detengas a valorar a los demás.